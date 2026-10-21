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Požár a vzpoura vězňů. Taktické cvičení prověřilo schopnosti více než sta profesionálů

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Požár v prádelně, vzbouření vězni a řada zraněných. Takový scénář prověřil součinnost policistů, hasičů, záchranářů a Vězeňské služby ČR při taktickém cvičení ve Vazební věznici České Budějovice. Do akce se zapojilo zhruba třicet zásahových vozidel.
Požár a vzpoura vězňů. Taktické cvičení prověřilo schopnosti více než sta profesionálů

Požár a vzpoura vězňů. Taktické cvičení prověřilo schopnosti více než sta profesionálů

Zdroj: HZS Jihočeského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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