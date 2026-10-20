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Brambory nejsou nuda. 7 jídel, která z obyčejné suroviny udělají hlavní hvězdu

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Dennívýzva
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Kilo brambor v kuchyni obvykle končí jako příloha. Přitom se z něj dá udělat křupavá večeře z jednoho plechu, španělská tortilla, rösti, gnocchi i gratin, kvůli kterému nikdo nebude hledat maso. Tady je sedm cest, jak z obyčejné brambory vytáhnout úplně jinou texturu i náladu.
Brambory nejsou nuda. 7 jídel, která z obyčejné suroviny udělají hlavní hvězdu

Brambory nejsou nuda. 7 jídel, která z obyčejné suroviny udělají hlavní hvězdu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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