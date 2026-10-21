Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Americká revoluce změnila chod celého světa. Demokracie nabrala na obrátkách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Americká revoluce byla ideologická a politická revoluce, která proběhla v britské Americe v 18.století. Američané ve třinácti koloniích vytvořili nezávislé státy, které v americké revoluční válce (1775-1783) porazily Brity, získaly nezávislost na britské koruně a založily Spojené státy americké jako první národní stát založený na osvícenských principech liberální demokracie.
Americká revoluce změnila chod celého světa. Demokracie nabrala na obrátkách

Americká revoluce změnila chod celého světa. Demokracie nabrala na obrátkách

Zdroj: Billion Photos / Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Výprava, která jako první popsala život Inuitů skončila pro některé průzkumníky tragicky. Několik Inuitů bylo poprvé dopraveno do Anglie
Výprava, která jako první popsala život Inuitů skončila pro některé průzkumníky tragicky. Několik Inuitů bylo poprvé dopraveno do Anglie
Architektonická perla nedaleko Říma. Když si římský císař postaví víkendový domek, vyjde z toho neskutečná Hadriánova vila
Architektonická perla nedaleko Říma. Když si římský císař postaví víkendový domek, vyjde z toho neskutečná Hadriánova vila

Hadriánova vila, kterou si z velké části navrhl císař sám, je majestátním dílem, které kombinuje mnoho...

Five points, zde se newyorští policisté obávali o svůj život. První mafiánské gangy vznikaly v zelinářstvích
Five points, zde se newyorští policisté obávali o svůj život. První mafiánské gangy vznikaly v zelinářstvích

Nyní je na Dolním Manhattanu rušno obzvláště kvůli finančnímu středisku Wall Street. Původně tu však stála...

V 17. a 18. století se ze šílenství stal výnosný obchod. Počet soukromých blázinců narůstal spolu s nechtěnými "blázny"
V 17. a 18. století se ze šílenství stal výnosný obchod. Počet soukromých blázinců narůstal spolu s nechtěnými "blázny"

Do 19. století neexistovala žádná státní centralizovaná forma institutů věnujících se pacientům trpících...

Zapomeňte na nudu! Objevte fascinující svět souhvězdí a přesvědčte se, zda dokážete rozpoznat hvězdné konstelace v našem vzrušujícím kvízu
Zapomeňte na nudu! Objevte fascinující svět souhvězdí a přesvědčte se, zda dokážete rozpoznat hvězdné konstelace v našem vzrušujícím kvízu

Noc, hvězdy a tajemná krása oblohy nad námi. Souhvězdí, ta světla vzdálená mnoho světelných let, jsou jako...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.