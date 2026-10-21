Americká revoluce změnila chod celého světa. Demokracie nabrala na obrátkách

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Americká revoluce změnila chod celého světa. Demokracie nabrala na obrátkáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Americká revoluce byla ideologická a politická revoluce, která proběhla v britské Americe v 18.století. Američané ve třinácti koloniích vytvořili nezávislé státy, které v americké revoluční válce (1775-1783) porazily Brity, získaly nezávislost na britské koruně a založily Spojené státy americké jako první národní stát založený na osvícenských principech liberální demokracie.
Americká revoluce změnila chod celého světa. Demokracie nabrala na obrátkáchZdroj: Billion Photos / Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 21.10.2026 13:30
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