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V Praze už zase platí cenové stropy pro taxikáře, zákazníci si stěžovali

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V Praze ode dneška opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem, a to v původní výši cenového stropu 42 korun za kilometr a sedm korun za minutu čekání. Důvodem opatření jsou stížnosti na vysoké ceny. Úřad původní regulaci od října zrušil s tím, že o tom rozhodlo vedení města.
V Praze už zase platí cenové stropy pro taxikáře, zákazníci si stěžovali

V Praze už zase platí cenové stropy pro taxikáře, zákazníci si stěžovali

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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