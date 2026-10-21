V Praze už zase platí cenové stropy pro taxikáře, zákazníci si stěžovali

V Praze už zase platí cenové stropy pro taxikáře, zákazníci si stěžovaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Praze už zase platí cenové stropy pro taxikáře, zákazníci si stěžovaliZdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Článek byl publikován 21.10.2026 14:27
Policejní prezident a ředitel pražské policie ocenili muže, který skočil do Vltavy a pomáhal zachránit...
Hasiči, policisté a strážníci jeli k požáru pod Libeňským mostem, který vypukl v příbytku bezdomovců....
Kvůli havárii vodovodního řadu v Praze 8 budou v hlavním městě bez vody desítky tisíc lidí. Oprava začne...
Jižní tribuna nového stadionu Bohemians se měla začít stavět už na jaře, klub ale dostal stavební povolení...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Zákazníci si stěžovali na vysoké ceny, pražský magistrát obnovil regulaci cen taxislužeb
- Chorého za vztyčený prostředníček Slavia vyřadila z áčka. Dostal pokutu a může přestoupit
- Na Pražském hradě bude výstava zdarma. Turistům ukáže dlouho tajené místnosti, kam nikdo nesměl
- Skočil do Vltavy pro dva policisty a zachránil je. Vedení teď hrdinovi poděkovalo