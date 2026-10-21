Domácí vepřová šunka podle osvědčeného receptu. Poctivá masová pochoutka, kterou si připravíte sami

Kupovaná
automaticky vepřová šunka neznamená průšvih. Jenže když člověk otočí balení a začne číst drobné písmo, někdy ta chuť trochu přejde. U jedné běžné krájené šunky výrobce uvádí 68 % vepřové kýty, zbytek tvoří voda, škrob, stabilizátory a další složky, které doma vůbec potřebovat nebudete. Domácí varianta je v tomhle směru skoro až strohá. Maso, sůl, trochu vody a čas. Hlavně čas, kdy se do směsi zbytečně nerýpe.
Na
domácí šunce je příjemné hlavně to, že přesně víte, co jste do ní dali. Základ je jednoduchý: 1 kg vepřové kýty, sůl, rychlosůl Praganda, voda a malé dochucení, tady konkrétně 1 lžíce . Žádná vysoká gastronomie. Jen je potřeba nepodcenit jednu věc: medu maso se musí opravdu poctivě vyhníst a ve formě natlačit napevno. Když se tahle část vezme hákem, hotová šunka se pak rozpadá, drolí a z plánovaných plátků jsou spíš kousky masa na prkénku.
Bylo by
nefér tvrdit, že v obchodech nejde najít dobrá šunka. Jde. Některé mají podíl masa klidně kolem 96 % a za pozornost stojí. Jenže domácí příprava má svoje kouzlo v něčem jiném: neřešíte půl hodiny etikety u regálu a víte, co přesně máte v lednici. Recept možná na první přečtení zní trochu řeznicky, ale v praxi stačí , teploměr a trpělivost. Víc se za tím neschovává. šunkovar Recept na domácí vepřovou šunku
Doba přípravy: 45 minut + 24 hodin odležení + 90 minut vaření + úplné vychlazení Co potřebujeme
Masovou směs: 1 kg vepřové kýty 10 až 12 g Pragandy 10 až 12 g kuchyňské soli 200 ml studené vody 1 lžíce medu
Na přípravu: 1 ks zavařovacího teploměru 1 ks šunkovaru 1 ks potravinářského sáčku nebo vložky do šunkovaru Postup přípravy vepřové šunky v šunkovaru
1.
Vepřovou kýtu očistěte, odkrojte blány a maso nakrájejte na kostky zhruba 1 až 1,5 cm. Malou hrst masa pomelte, případně ji naškrábejte ostrým nožem. Tahle jemnější část pak pomůže celé směsi držet pohromadě.
2. Do větší mísy dejte nakrájené i pomleté
maso, přisypte Pragandu a sůl, přidejte med. Nejdřív všechno jen krátce promíchejte. Potom začněte hníst a po částech přilévejte studenou vodu. Ne všechno najednou. Foto: Cooky.cz, Když se řekne vepřová šunka, není to jen svačina: Druhy, kvalita i to, co čekat od každého sousta
3. Hnětení chce čas, počítejte nejméně
30 minut. Směs se během práce změní: kolem kousků masa se začne tvořit lepkavá bílkovinná hmota, maso se táhne, lepí a drží při sobě. V tu chvíli jste na správné cestě.
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4. Mísu zakryjte a uložte směs na
24 hodin do lednice. Přibližně v polovině odležení ji můžete ještě jednou asi 15 minut propracovat. Když vám to uteče z hlavy, není to konec světa, jen s dalším promícháním bývá výsledek jistější.
5.
Šunkovar vyložte sáčkem a masovou směs do něj napěchujte co nejpevněji. Tady se vyplatí být trochu nekompromisní, vzduchové kapsy hotové šunce nesvědčí. Formu zavřete, stáhněte víkem a nechte ještě asi 2 hodiny stát. Foto: Cooky.cz, Když se řekne vepřová šunka, není to jen svačina: Druhy, kvalita i to, co čekat od každého sousta Vaření šunky
6. V hrnci zahřejte vodu přibližně na
77 °C. Vložte šunkovar a teplotu držte zhruba 90 minut. Nejde o klasické vaření s prudkým bubláním. Voda má být horká, ale ne divoce vroucí; tady rozhoduje spíš teploměr než síla plotýnky.
7. Po dovaření přendejte
šunkovar do ledové vody a nechte ho úplně vychladnout. Neotvírejte ho předčasně, i když to bývá lákavé. Teplá šunka je křehká a zbytečně byste si mohli pokazit výsledek.
8. Teprve když je
šunka vychlazená opravdu skrz, vyklopte ji a krájejte na tenké plátky. První řezy někdy nevypadají jako z obchodu. To ale u domácí šunky nijak zvlášť nevadí.
TIP: Do části vody se dá přidat špetka mletého pepře nebo trochu česneku. S kořením ale raději opatrně. U šunky má být cítit hlavně maso, ne celý obsah kořenky. Často kladené otázky o domácí vepřové šunce
Musí tam být Praganda?
Šunku připravíte i bez ní, výsledek ale nebude stejný. Rychlosůl pomáhá zachovat typickou barvu a ovlivňuje také trvanlivost, proto se u domácích i řeznických receptů na šunku používá běžně.
Proč se šunka rozpadá?
Nejčastěji bývá problém v tom, že se
maso málo hnětlo nebo nebylo ve formě dost stlačené. U tohoto receptu se tahle zkratka pozná rychle, většinou hned při krájení.
Jak dlouho vydrží?
V lednici počítejte s několika dny a nejlepší je sníst ji co nejdřív. Protože neobsahuje hromadu dalších přísad, není určená k dlouhému skladování.
Má vepřové maso vůbec něco do sebe?
Ano. Podle přehledu Healthline je vepřové maso zdrojem kvalitních bílkovin a obsahuje také vitaminy skupiny B, hlavně thiamin. Hodně samozřejmě záleží na konkrétním kusu masa i na celkovém jídelníčku, ale z vepřové kýty není potřeba dělat strašáka.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline