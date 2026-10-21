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Domácí vepřová šunka podle osvědčeného receptu. Poctivá masová pochoutka, kterou si připravíte sami

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Kupovaná vepřová šunka umí být v pohodě, ale když si přečtete složení některých výrobků, člověk má občas pocit, že maso přišlo až na druhou schůzku. Domácí vepřová šunka je v tomhle příjemně přímočará: víte, co jste do ní dali, a hlavní roli hraje opravdu vepřová kýta. Není to žádná řeznická maturita, spíš práce na pečlivost a trpělivost.
Fotografie k šunce

Fotografie k šunce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když se řekne vepřová šunka, není to jen svačina: Druhy, kvalita i to, co čekat od každého sousta
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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