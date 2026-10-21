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Na Lysé hoře chybí voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrt

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Dlouhodobé sucho a klesající vydatnost pramene Zimný komplikují zásobování Bezručovy chaty na Lysé hoře pitnou vodou. Klub českých turistů proto vyhlásil sbírku…
Bezrucova_chata-Lysa-hora

Bezrucova_chata-Lysa-hora

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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