Na Lysé hoře chybí voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrt

Na Lysé hoře chybí voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrtPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 21.10.2026 13:35
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