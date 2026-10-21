Seriál Ulice: Linda dostala pozvání na večeři. Nakonec možná skončí s Jirkou Hermanem

Linda Jirásková má v Ulici další důvod k zamyšlení nad svým soukromím. Pozvání na večeři může být začátkem nového vztahu, ale do hry by mohl vstoupit i někdo, koho už dobře zná. Třeba Jirka Herman, důvodů je hned několik.
Pozvání na večeři nemusí být jen nevinným setkáním. V Ulici se podobné situace často stanou začátkem vztahových komplikací, zvlášť když si člověk není jistý, co od něj druhá strana očekává. U Lindy bude záležet na tom, kdo za pozváním stojí a zda mezi nimi přeskočí jiskra.
Linda v podání Petry Bučkové přitom není žena, která by se spokojila s kýmkoli jen proto, aby nebyla sama. V poslední době se kolem ní řešil Rosťa Novotný (Jiří Černý), ale jejich vztah měl své limity.
Linda si nebyla jistá, zda ji přitahuje natolik, aby spolu mohli vytvořit pár. Teď se nabízí otázka, zda se před ní otevírá nová známost, nebo jestli se nakonec začne dívat jinak na muže, kterého má už nějakou dobu ve svém okolí. Jirka Herman by nemusel zůstat jen kamarádem
Jirka Herman v podání Jana Holíka a Linda si jsou sympatičtí a jejich vzájemné porozumění by mohlo být dobrým základem pro něco víc. Jako možný směr děje by to dávalo smysl hned z několika důvodů. V první řadě Herman nemá s Gábinou (Aneta Krejčíková) zrovna jednoduché období. Jejich vztah naráží na problémy a není jisté, zda se jim podaří všechno vyřešit. Pokud by se jejich cesty rozešly, mohl by Jirka začít přemýšlet, co vlastně od partnerství očekává. A právě v takové chvíli by si mohl uvědomit, že mu Linda rozumí víc, než si dosud připouštěl.
Aneta Krejčíková se nedávno vrátila do Ulice (foto: NextFoto)
Pak je tu fakt, že Linda a Jirka k sobě od začátku cítí jistý druhá náklonnosti. A pak je tu také fakt, že Linda je sestrou Pavla Jiráska, kterého hraje Petr Stach.
Pavel s Jirkou si padli do oko, stali se z nich dobří kamarádi. Zkrátka řada důvodů, proč by scenáristé mohli dát Lindu s Jirkou dohromady.
Linda by pro něj mohla představovat někoho, s kým se nemusí neustále přít nebo vysvětlovat každé své rozhodnutí. To ovšem samo o sobě nestačí. Aby mezi nimi vznikl vztah, museli by oba překročit hranici přátelství a zjistit, jestli je jejich vzájemná náklonnost skutečně partnerská.
Z přátelství může být něco víc
Případný vztah Lindy a Jirky by byl zajímavý právě tím, že by nezačínal od nuly. Oba se znají a mají možnost vnímat nejen své přednosti, ale i slabší stránky. Nemuseli by se seznamovat jako dva cizí lidé, kteří teprve zjišťují, zda si mají co říct.
Zároveň by ale takový vývoj nebyl jednoduchý. Pokud by Jirka stále řešil Gábinu, Linda by se mohla ocitnout v nepříjemné roli ženy, která čeká, až si muž ujasní své city. A to by pro ni nemuselo být přijatelné.
Zvlášť pokud sama dostává pozvání na večeři od někoho, kdo o ni může mít romantický zájem.
Zatím proto zůstává otevřené, zda se Linda vydá cestou nové známosti, nebo jestli se její vztah s Jirkou Hermanem začne měnit. Možná právě současné události ukážou, koho má Linda ve svém okolí skutečně nejblíž. A pokud by se Hermanovi s Gábinou nepodařilo vztah zachránit, mohl by se jejich dosavadní vztah s Lindou ukázat v úplně jiném světle.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, tv.nova.cz