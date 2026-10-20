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Snoop Dogg a Martha Stewart: Přátelství, které nedávalo smysl. A právě proto funguje

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Rapper z Long Beach a královna amerického domácího stylu. Když se Snoop Dogg a Martha Stewart poprvé potkali u bramborové kaše, vypadalo to jako televizní vtip. O osmnáct let později spolu pořád pracují, jezdí na olympiády a mluví o sobě jako o skutečných přátelích. K Snoopovým 55. narozeninám je to možná hezčí příběh než rekapitulace hitů.
Snoop Dogg a Martha Stewart: Přátelství, které nedávalo smysl. A právě proto funguje

Snoop Dogg a Martha Stewart: Přátelství, které nedávalo smysl. A právě proto funguje

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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