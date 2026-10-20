Snoop Dogg a Martha Stewart: Přátelství, které nedávalo smysl. A právě proto funguje

Snoop Dogg slaví 20. října 55 let. Jeho kariéru by šlo vyprávět přes rap, filmy, podnikání i nekonečný seznam popkulturních cameo rolí. Jenže jeden z jeho nejmilejších příběhů se odehrává úplně mimo hudbu. Je o přátelství s Marthou Stewart, ženou o třicet let starší, která se proslavila recepty, zahradou, stolováním a schopností udělat z ubrousku disciplínu.
Na papíře to zní jako casting oddělení, které se rozhodlo prověřit hranice absurdity. Ve skutečnosti jejich vztah funguje už od roku 2008, kdy Snoop přišel do The Martha Stewart Show a společně připravovali bramborovou kaši. Snoop jí vysvětloval svůj slang, Martha mu vysvětlovala kuchyni a publikum zjistilo, že jejich rozdílnost není překážka, ale pointa.
Od televizního fórku k člověku, kterého chceš mít vedle sebe
V dalších letech se znovu potkávali před kamerou, ale zásadní moment přišel v roce 2015 na televizním roastu Justina Biebera. Snoop později vzpomínal, že Martha seděla vedle něj a podle něj „ukradla show“. Právě tehdy si uvědomil, že chce být v její blízkosti častěji. O rok později už spolu moderovali vlastní pořad Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party.
Pořad mohl snadno zůstat jednorázovým konceptem „podívejte, jak divní dva lidé spolu vaří“. Jenže vydržel tři série a čtyřicet epizod. Důvodem nebyla jen kuriozita. Oba si dovolovali být sami sebou a současně se navzájem brali vážně. Martha oceňovala Snoopovu energii a smysl pro timing, Snoop o ní mluvil jako o starší sestře, kterou nikdy neměl, a z jejich rozhovorů bylo zřejmé, že si opravdu předávají věci ze svých světů.
Nejsou stejní. A to je celá výhoda
Přátelství si někdy představujeme jako hledání člověka, který má stejné zájmy, podobný věk, podobný život a stejný názor na brunch. Martha a Snoop připomínají opačnou možnost: shoda nemusí být v kulisách, ale v respektu, humoru a zvědavosti.
Jejich životy mají překvapivě i společné body. Oba vybudovali výraznou osobní značku, oba se pohybují mezi zábavou a podnikáním, oba jsou posedlí řemeslem ve svém oboru a oba umějí s naprostým klidem vstoupit do prostředí, kde by je člověk nečekal. V jejich případě tedy nejde o přátelství „navzdory tomu, že nemají nic společného“. Spíš mají společné důležité věci a odlišné všechno, co je na první pohled vidět.
Osmnáct let a pořád mají co dělat
Jejich dvojice nezůstala zavřená v televizním archivu. Společně se objevovali v reklamách, při Puppy Bowlu i na olympijských hrách. V roce 2024 spolu v Paříži sledovali jezdecké soutěže ve Versailles a letos se znovu potkali u zimních olympijských her v Miláně. Martha při té příležitosti řekla, že Snoop do jejího života přináší „grace“ – lehkost a půvab, které je těžké přesně přeložit, ale snadno pochopit.
Je hezké, že z toho nevznikla motivační pohádka o tom, že rozdíly neexistují. Existují. Právě proto je jejich přátelství tak pozoruhodné. Nikdo z nich se nemusel stát verzí toho druhého. Martha nezačala hrát rapperku a Snoop se nepřevlékl za krále hortenzie. Jen si nechali otevřené dveře do cizího světa.
Možná nepotřebuješ další kamarádku, která je přesně jako ty
To je asi nejpříjemnější pointa celého příběhu. Dospělá přátelství často vznikají v poměrně úzkých kruzích: práce, děti, bydliště, stejné zájmy. Je praktické pohybovat se mezi lidmi, kteří rozumějí našim referencím bez vysvětlování. Jenže člověk, který má jinou generaci, profesi nebo životní zkušenost, ti může přinést přesně to, co ve vlastním sociálním okruhu chybí.
Snoop a Martha nejsou důkaz, že každé náhodné setkání u bramborové kaše skončí osmnáctiletým přátelstvím. Jsou spíš pěknou připomínkou, že nemusíme lidi vyřazovat jen proto, že na první pohled nevypadají jako „náš typ“. Někdy je nejlepší kamarád ten, kterého by ti žádný algoritmus nedoporučil.
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Zdroje: Martha Stewart – Here’s How Martha and Snoop’s Friendship Really Began [1], Martha Stewart – Snoop and Martha Aren’t Just Friends—They’re Best Friends [2], Martha Stewart – The Secret to Martha Stewart and Snoop Dogg’s Friendship [3], Martha Stewart – Martha and Snoop Reunite at the 2026 Olympics in Milan [4].