Naprosté terno, píší v zámoří. Boston získal z Toronta mladého centra a ten teď sbírá body každý zápas

7. března 2025, těsně před uzávěrkou přestupů, poslal generální manažer Bruins Don Sweeney do Toronta obránce Brandona Carla. Výměna tehdy vypadala jako klasický obchod před play-off. Maple Leafs sháněli pravorukého obránce pro vyřazovací boje, Boston rozprodával. Mezi položkami, které šly opačným směrem, figuroval dvacetiletý Fraser Minten s 19 zápasy v NHL. Pro většinu fanoušků šlo spíš o doplněk. O rok a půl později je Carlo pryč z Toronta, kdežto Minten má v Bostonu smlouvu na sedm let a trenér Marco Sturm ho posílá na led k Davidu Pastrňákovi. Zámořský novinář Michael DeRosa z The Hockey News označil výměnu baseballovým výrazem „home run“. V českém hokejovém slovníku je to terno.
Výměna, která se obrátila
Podle oficiálního oznámení klubu Boston Bruins dostal Boston za Carla tři věci:
- Frasera Mintena, centra narozeného v roce 2004 ve Vancouveru, kterého Toronto draftovalo ve druhém kole jako 38. v pořadí,
- volbu Toronta v prvním kole draftu 2026, chráněnou pro prvních pět míst,
- volbu ve čtvrtém kole draftu 2025, kterou Boston později použil na Vasheka Blanara.
Bruins si navíc ponechali 15 procent Carlova platu. Toronto získalo zkušeného beka, který měl zpevnit obranu pro jarní tažení. Minten v té době nebyl v Torontu žádnou jistotou: v sezoně 2024/25 nastoupil k 15 zápasům NHL s bilancí 2+2, zbytek času trávil na farmě v AHL.
Pak se karty obrátily. Carlo odehrál v dresu Leafs celkem 88 zápasů a v sezoně 2025/26 si připsal jen sedm asistencí v 55 utkáních. 27. června 2026 ho Toronto poslalo do St. Louis za dvě volby ve třetím kole. Generální manažer Brad Treliving, který výměnu s Bostonem uzavřel, mezitím o místo přišel a nahradil ho John Chayka. Kritika v torontském prostředí po takové bilanci logicky zesílila. Leafs tak ze stejného obchodu zbylo jen pár pozdních draftových voleb, zatímco Boston má mladého centra s vlastní rolí v sestavě.
Nováček, který nevynechal ani jeden zápas
Rozdíl mezi Mintenem v Torontu a Mintenem v Bostonu se dá změřit jednoduše. Za Leafs hrál na okraji sestavy. V sezoně 2025/26 odehrál za Bruins všech 82 zápasů.
Nováčkovský ročník uzavřel s bilancí 17 gólů a 18 asistencí. Žádný nováček Bruins neměl tolik bodů od sezony 2017/18. Mezi všemi nováčky NHL se vešel do první desítky v gólech, bodech i brankách při hře pět na pět a v hodnocení plus/minus byl s +21 první. Za leden 2026 ho NHL podle oficiální tiskové zprávy vyhlásila nováčkem měsíce po bilanci 8+6 ve 14 zápasech. Z bostonských hráčů toto ocenění před ním naposledy získal Sergej Samsonov v lednu 1998. V hlasování o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka skončil desátý.
Body jsou ale jen část obrazu. Minten rozdal 142 hitů, získal 27 puků, hrával v průměru 15 minut a 33 sekund na zápas, chodil na přesilovku i do oslabení. Sweeney na něm oceňuje hokejové myšlení, soutěživost a hru do obou stran. Podle nás se na něm změnilo hlavně postavení v kabině: z hráče na hraně sestavy se stal centr, kterého trenér nasazuje ve všech herních situacích.
Na tom má zásluhu Marco Sturm. Bývalý útočník Bruins, který jako trenér Německa získal olympijské stříbro v roce 2018, převzal Boston v červnu 2025 a vedení ho angažovalo mimo jiné kvůli práci s mladými hráči. Už v listopadu 2025 poslal Mintena ve třetí třetině proti Islanders k Pastrňákovi a Maratu Chusnutdinovovi a právě tahle trojice připravila vyrovnávací gól. Minten tehdy řekl, že kdo hraje Sturmův systém, dostane šanci. Boston pod Sturmem překonal očekávání, s bilancí 45-27-10 postoupil do play-off z pozice první divoké karty Východu a v prvním kole podlehl Buffalu 2:4 na zápasy.
Nová sezona a místo vedle Pastrňáka
Ročník 2026/27 začal Minten tam, kde ten předchozí skončil. Po devíti zápasech, k 20. říjnu 2026, má na kontě čtyři góly a čtyři asistence. Nebodoval sice v každém utkání: proti Winnipegu, Minnesotě, Ottawě a Utahu zůstal bez bodu. Proti Rangers, Flyers a Sharks ale bodoval a další asistenci přidal v Los Angeles.
Před zápasem s Kings vypadl ze sestavy Pavel Zacha. Sturm reagoval jasně: Minten začne jako první centr s Davidem Pastrňákem. Podle nás je to signál, že Minten pro trenéra není jen hráč do třetí lajny. Když chybí Zacha, přesouvá se do první formace on.
Stálým Pastrňákovým centrem ovšem není. Hned v dalším zápase v Dallasu se Zacha vrátil a znovu nastoupil mezi Pastrňáka a JJ Peterku. Minten je ve Sturmově sestavě variantou, kterou trenér nemá strach použít. Ve dvaadvaceti letech je to víc, než by mu Toronto v nejbližších letech nabídlo.
Sedm let a 7,2 milionu dolarů ročně
8. září 2026 Boston rozhodl, že Mintena chce dlouhodobě. Podepsal s ním sedmiletou smlouvu v celkové hodnotě přibližně 1,1 miliardy korun, tedy zhruba 158 milionů korun ročně. Kontrakt začne platit od sezony 2027/28 a poběží do ročníku 2033/34.
Načasování je důležité. Boston nepodepisoval hráče s pár desítkami startů. Podle oznámení Bruins o prodloužení smlouvy měl Minten v tu chvíli 107 zápasů v NHL s bilancí 20+20, kompletní nováčkovskou sezonu a klubovou cenu NESN 7th Player Award pro hráče, který nejvíc předčil očekávání.
Mintenův plat bude v sezoně 2027/28 tvořit zhruba 6,3 procenta platového stropu Bostonu. Podle projekce serveru PuckPedia by Bruins měli i po jeho započtení volných přibližně 630 milionů korun. Klub tedy neobětuje současnost. Kupuje roky, kdy může Minten dál růst, včetně části let, kdy by jinak mohl odejít jako volný hráč. Smlouva skončí, až mu bude 29.
Jaký je jeho strop? Boston.com v lednu psal, že pokud udrží tempo kolem 50 až 60 bodů za sezonu při poctivé hře dozadu, bude z něj výrazný hráč první šestky útočníků. Spoluhráč Tanner Jeannot tvrdí, že Mintenův strop zatím nikdo nezná. Podle nás je realistickým cílem druhý centr, který hraje proti nejlepším formacím soupeře. První centr týmu útočícího na Stanley Cup je zatím ambice, ne předpoklad. Smlouva dokládá důvěru, ne hotovou hvězdu.
Další kapitola bolestivé série pro Toronto
Toronto už v minulosti dalo Bostonu mladý talent výměnou za okamžitou posilu. V roce 2006 vyměnilo brankáře Tuukku Raska za Andrewa Raycrofta. Rask se v Bostonu stal dlouholetou jedničkou a vítězem Vezina Trophy. V roce 2009 Toronto získalo Phila Kessela a poslalo do Bostonu volby, z nichž vzešli Tyler Seguin a Dougie Hamilton.
Mintenova výměna se k těmto obchodům zatím řadit nemůže, protože Minten nemá za sebou kariéru Raska ani Seguina. Logika je ale stejná: Leafs vyměnili mladé aktivum a draftové volby za hráče pro současnost a ten hráč jim nevydržel ani dvě sezony. Pokud si Minten udrží místo mezi šesti nejlepšími útočníky Bostonu, nebude se tento obchod připomínat jen jako dobrý tah Bruins. Bude to další položka na seznamu, který v Torontu nikdo nechce otevírat.
Boston v Mintenovi nekoupil hotovou hvězdu. Získal čas, levného mladého centra, k tomu draftový kapitál a prostor nechat hráče dorůst do role, kterou už Toronto využít nemůže. Kdyby se oba kluby jednou potkaly v play-off, Minten by proti Leafs nastoupil v roli, o kterou se Toronto samo připravilo.
Carlo dnes hraje v St. Louis a Toronto za něj má dvě volby ve třetím kole. Minten zatím dostává v Bostonu zápas co zápas víc ledu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka