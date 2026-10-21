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Čtvrtá červená za rok a čtvrt. Slavia potrestala Chorého pokutou ve výši platu a vyřadila ho z kádru do konce podzimu

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Slavia sáhla po nejtvrdším trestu, jaký jí interní řád dovoluje. Tomáš Chorý přijde o měsíční plat, do konce podzimu nehraje a v zimě může odejít.
Čtvrtá červená za rok a čtvrt. Slavia potrestala Chorého pokutou ve výši platu a vyřadila ho z kádru do konce podzimu

Čtvrtá červená za rok a čtvrt. Slavia potrestala Chorého pokutou ve výši platu a vyřadila ho z kádru do konce podzimu

Zdroj: Lenka Gillová pro SportyŽivě.cz
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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