Čtvrtá červená za rok a čtvrt. Slavia potrestala Chorého pokutou ve výši platu a vyřadila ho z kádru do konce podzimu

Klub verdikt zveřejnil ve středu 21. října 2026 a ponechal mu jen minimum výkladového prostoru. Podle oficiálního stanoviska SK Slavia Praha dostal útočník „maximální možný trest“ podle interního disciplinárního řádu. Pokuta odpovídá jednomu měsíčnímu platu a celá částka půjde na konto Nadačního fondu Slavie. Chorý je vyřazen z kádru A-týmu do konce podzimní části sezony a klub souhlasí s jeho zimním odchodem. Slavia výslovně uvedla, že vychází ze závažnosti incidentu i z předchozích disciplinárních provinění. Tentokrát tedy klub netrestal jedno gesto, ale vzorec chování, který se za čtrnáct měsíců zopakoval čtyřikrát.
Prostředníček v 55. minutě
Sobota 17. října, ligový zápas Slavie s Hradcem Králové. Chorý se v souboji střetne s Tomášem Petráškem a čeká, že rozhodčí Jan Všetečka odpíská faul. Píšťalka mlčí. Útočník se otočí k sudímu, podívá se na něj a vztyčí prostředníček. Všetečka v 55. minutě vytahuje červenou kartu.
O tři dny později se k situaci vyjádřila komise rozhodčích FAČR. Vyloučení podle ní bylo správné, gesto vyhodnotila jako urážlivé a jako reakci na neodpískaný souboj. Žádná sporná interpretace ani diskuse o úhlu kamery.
Rychlejší byl jen trenér Jindřich Trpišovský. Chorý s týmem neodcestoval na zápas Ligy mistrů do Istanbulu. Šlo o okamžité rozhodnutí, jak Trpišovský řekl 19. října na tiskové konferenci před utkáním s Fenerbahce. Pak dodal větu, která o budoucnosti útočníka rozhodla dřív než vedení: „Tomáš už za nás nenastoupí.“
Čtyři červené za čtrnáct měsíců
Kdo bere hradecký incident jako jeden zkrat, přehlíží to podstatné. Přímých vyloučení má Chorý od srpna 2025 čtyři:
|Datum
|Soupeř
|Incident
|Trest disciplinárky
|srpen 2025
|Slovácko
|vyloučení v nastavení, popisováno jako úder do rozkroku brankáře Milana Heči
|6 utkání
|duben 2026
|Plzeň
|sliny směrem k Samsonu Dwehovi, úmysl neprokázán
|1 utkání
|květen 2026
|Sparta
|loket do hlavy Asgera Sörensena po zásahu VAR
|6 utkání
|říjen 2026
|Hradec Králové
|prostředníček vůči rozhodčímu
|rozhodnutí se čeká
Jednotlivé tresty nejsou v kontextu ligy extrémní. Po květnovém derby dostal David Moses osm zápasů za loket, který Petru Hodoušovi zlomil čelist. Jan Bořil podle ČT vyfasoval sedm utkání za výhrůžky rozhodčímu. David Douděra odešel z derby se třemi zápasy za nesportovní chování a slovní projevy vůči delegátovi a rozhodčímu.
Chorého odlišuje četnost. Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po derby výslovně označil tolik přímých vyloučení jednoho hráče v krátkém období za neobvyklé. A recidiva je přesně to, co klub v říjnu potrestal.
Za Hradec mu podle iDNES hrozí trest podle paragrafu 45 disciplinárního řádu, který postihuje pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám. Sazba se pohybuje mezi dvěma a šesti soutěžními utkáními. Komise měla věc projednat ve čtvrtek po verdiktu Slavie, rozhodnutí zatím chybí.
Poslední šance, kterou v létě rozdal Tykač
Současný trest má precedens a jeho osud vysvětluje, proč je dnešní situace jiná. Po nedohraném derby se Spartou v květnu 2026 vyřadil místopředseda představenstva Jaroslav Tvrdík Chorého i Douděru z kádru do konce sezony a dal jim svolení k letnímu přestupu. Prohlásil tehdy, že ani jeden už za Slavii nenastoupí. V rozhovoru pro Radiožurnál zdůraznil, že hráči byli předem varováni.
V červenci ale zasáhl majitel Pavel Tykač. Tvrdík podle vlastních slov dostal závazný akcionářský příkaz vrátit Chorého do A-týmu. Majitel tehdy nestál proti kabině, kabina byla s ním. Trpišovský mluvil o hráči, který se pro tým obětuje, a kapitán Tomáš Holeš říkal, že ho hráči chtějí zpátky a že bude platný, pokud se podobným věcem vyvaruje.
Nevyvaroval se. Po Hradci se proto změnilo to hlavní: proti Chorému se postavil i trenérský štáb, který ho v létě kryl. Podle nás je právě to rozhodující rozdíl proti květnu. Tehdy šlo o rozhodnutí vedení, které se dalo shora zvrátit. Teď trest stojí na trenérovi, vedení i hráči samotném, který vyčerpal kredit u lidí, kteří se za něj zaručili.
Co trest znamená v praxi
Výši pokuty klub nezveřejnil. Novinář Jan Dočkal při Chorého příchodu v roce 2024 v rozhovoru pro eFotbal a Livesport Daily odhadoval výplatu kolem milionu korun měsíčně. Pokud odhad platí, putuje do nadačního fondu částka v tomto řádu. Potvrzená ale není.
Nejasný zůstává i každodenní režim. Slavia napsala jen „vyřazen z kádru A-týmu“ a konkrétní tréninkový režim neupřesnila. Zda bude Chorý trénovat individuálně, s béčkem, nebo jinak, z veřejných zdrojů nevyplývá. Jisté je minimálně to, že vypadává z nominací a z běžného chodu prvního týmu.
Hranici trestu určuje program zápasů Slavie. Poslední ligové utkání před zimní přestávkou je 18. kolo s Libercem v neděli 13. prosince 2026. Další ligový zápas Slavia odehraje až 30. ledna 2027 na Bohemians. V lednu ji ještě čekají zápasy Ligy mistrů s Portem a Aston Villou. Ty sice formálně leží za hranicí podzimu, po Trpišovského slovech je ale těžké představit si, že by v nich Chorý nastoupil.
Sportovní cenu Slavia poznala okamžitě. Ve Fenerbahce bez Chorého prohrávala 0:2, nakonec srovnala na 2:2 a získala první bod v probíhajícím ročníku Ligy mistrů. Trpišovský po zápase přiznal, že absence vysoké devítky znamenala na pomyslné stupnici „změnu od jedné do deseti“ a že tým v první půli prohrával hlavičkové souboje.
Podle dat Opty, která zpracoval eFotbal, je nejbližší interní náhradou Mojmír Chytil. V zakončení a očekávaných gólech se Chorému přibližuje, ve vzdušných soubojích, sklepávání a prodlužování míčů ale výrazně zaostává. Slavia tak nepřichází jen o střelce, ale o specifickou herní funkci, na které stavěla část svého fotbalu. Dá se čekat, že zimní přestupové období bude pro sportovní úsek hledáním hráče, který tuto díru zalepí.
Zimní odchod: kam a za kolik
Chorý má ve Slavii podle ČTK smlouvu do června 2027. Transfermarkt jeho hodnotu vyčísluje na 2,7 milionu eur, tedy zhruba 68 milionů korun. Tuhle částku ale nelze brát jako reálnou cenu. Jde o jedenatřicetiletého útočníka, kterému zbývá půl roku smlouvy a kterého klub veřejně pustil na trh. V tomto scénáři má Slavia slabou vyjednávací pozici a podle nás půjde spíš o nízké odstupné nebo dohodu, která klubu ušetří plat a uzavře kauzu.
Agent David Nehoda pro iSport naznačil, že další štace bude nejspíš v cizině. Vyjmenoval Řecko, Polsko a Kypr, u Saúdské Arábie a Dubaje mluvil jen o „nějakých náznacích“. Konkrétní klub ani finanční parametry nezazněly. Plzeň měla podle Nehody v létě zájem o návrat, po říjnové kauze je ale domácí varianta hůř představitelná. Česká liga navíc zná jeho disciplinární kartu nazpaměť a případný trest od komise by nového zaměstnavatele v lize omezil hned na startu.
Jestli se postih přenese i do zahraniční soutěže, zatím není veřejně potvrzeno. Jisté je jen to, že domácí trest se nevztahuje na evropské poháry UEFA.
Slavia v květnu i v říjnu vyslovila stejnou větu: už za nás nenastoupí. Poprvé ji majitel smazal jedním příkazem. Podruhé ji pronesl trenér, který Chorého v létě bránil, a tentokrát už není nikdo, kdo by ji vzal zpátky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle