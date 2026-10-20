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Strawberry brunette je podzimní hit pro brunetky. Teplý odstín, který nepůsobí jako klasická zrzka

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Hnědá, ale při světle se v ní objeví měď, růžové teplo a trochu jahodového tónu. Strawberry brunette se letos vrátila ve velkém díky Daisy Edgar-Jones a Vogue ji řadí mezi barvy vlasů podzimu 2026. Výhoda? Brunetka nemusí udělat dramatický skok do zrzavé, aby její barva najednou působila živěji.
Strawberry brunette je podzimní hit pro brunetky. Teplý odstín, který nepůsobí jako klasická zrzka

Strawberry brunette je podzimní hit pro brunetky. Teplý odstín, který nepůsobí jako klasická zrzka

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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