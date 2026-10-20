Strawberry brunette je podzimní hit pro brunetky. Teplý odstín, který nepůsobí jako klasická zrzka

Názvy barev vlasů občas znějí, jako by je vymýšlelo menu kavárny po třetím espressu. Strawberry brunette ale dává vizuálně docela přesný smysl. Základ zůstává hnědý a do něj se přidá jemné teplo: měděné, růžové nebo červenější podtóny podle výchozí barvy a toho, jak výrazný efekt chceš. Není to jasná měď ani klasický auburn. Ve stínu můžeš pořád působit jako brunetka; světlo vytáhne teplejší rozměr.
Proč je právě teď všude
Barva dostala nový impuls letos v únoru, kdy ji u Daisy Edgar-Jones vytvořil kolorista Jacob Schwartz. British Vogue popisoval její verzi jako hnědý základ s lehčími, švestkově a kaštanově působícími tóny, které dávají vlasům hloubku. Americký Vogue ji teď znovu zařadil mezi hlavní barvy vlasů podzimu 2026 a označil ji za teplejší, nízkoúdržbovou cestu, jak se přiblížit červené bez úplného přechodu na zrz.
Trend navíc sedí do širšího směru letošního podzimu. Místo tvrdých kontrastů se hodně pracuje s bohatými, lesklými brunetkami a jemnějšími přechody, které vypadají dobře i při odrůstání. Strawberry brunette proto nemusí znamenat kompletní přebarvení; u někoho stačí teplejší gloss nebo velmi jemná změna tónu.
Jak má strawberry brunette vlastně vypadat
Neexistuje jedna vzorkovnice. L’Oréal popisuje strawberry brown jako hnědý základ s měkkými podtóny mědi, růžové a červené. Na světlejším hnědém základu může být jahodový efekt viditelnější, na tmavém spíš jen probleskuje ve světle. To je důležité, protože fotka s měděnými vlasy na blond základu není realistická reference pro někoho s tmavou espresso hnědou.
Do salonu bych proto nenesla jen název trendu, ale dvě nebo tři fotografie s podobnou výchozí hloubkou vlasů, jakou máš ty. Řekni, jestli chceš spíš rose-brown, jemnou měď, kaštan nebo červenější efekt. „Strawberry brunette“ je směr, ne chemický vzorec.
Komu může slušet
Teplé hnědé odstíny mohou krásně rozsvítit pleť, ale stejné množství mědi nebude fungovat na každém stejně. Pokud máš teplejší nebo neutrální podtón pleti, může být výraznější zlatoměděná složka přirozená. U chladnějšího tónu může kolorista stáhnout oranžovost a pracovat víc s růžovou, vínovou nebo neutrální hnědou. Právě možnost posunout poměr jednotlivých tónů je jedna z výhod tohoto trendu.
A pokud už máš ve vlasech starší melír, balayage nebo odbarvené části, výsledek bude na světlejších místech chytat jinak než na přírodním základu. Tady už je lepší nehádat doma podle krabičky, ale nechat si směs přizpůsobit tomu, co je ve vlasech skutečně přítomné.
Je opravdu tak nenáročná? Relativně
„Low maintenance“ u červených tónů neznamená „neudělám nic“. Červené a měděné pigmenty mohou časem blednout a teplý lesk je často to první, co se z barvy vytrácí. Výhodou strawberry brunette je spíš to, že při jemném provedení nemáš ostrou hranici odrostu a návrat k hnědé není dramatický.
Pomůže šetrný šampon pro barvené vlasy, méně zbytečně horké vody, tepelná ochrana při stylingu a podle doporučení koloristy občasný tónovací gloss nebo maska. Pokud ale chceš jen malou změnu, řekni to nahlas: není důvod z jemného „brown with a blush“ udělat doma omylem mahagon.
Nejlepší verze trendu vypadá pořád jako tvoje vlasy
Na strawberry brunette je sympatické, že nemusí být transformací. Brunetka zůstane brunetkou, jen barva při světle začne dělat něco výraznějšího. A jestli má podzim 2026 nějaký společný jmenovatel ve vlasech, je to právě tenhle typ změny: méně „nová identita do pátku“, spíš bohatší verze toho, co už máš.
Barvení vlasů může vyvolat podráždění nebo alergickou reakci. Před domácím použitím barvy se řiď pokyny výrobce včetně doporučeného testu snášenlivosti. Pokud jsou vlasy výrazně poškozené, opakovaně odbarvované nebo chceš zásadně měnit hloubku barvy, je bezpečnější konzultace s profesionálním koloristou.
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Zdroje: Vogue – The 12 Coolest Fall Hair Colors, As Seen on Celebrities [1], British Vogue – Daisy Edgar-Jones Is a Strawberry Brunette Now [2], L’Oréal Paris – How to Achieve the Perfect Strawberry Brown Hair Color [3], Allure – The Top Hair Trends of Fall 2026 Prioritize Comfort and Ease [4].