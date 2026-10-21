Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

ANKETA: Jihlavský dopravní podnik má nové trolejbusy, je na špičce v republice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dalších šest nových parciálních trolejbusů aktuálně přijelo do Jihlavy. Ještě šest standardních dorazí během října, ty starší se vyřazují a průměrný věk vozového parku dopravního podniku tím výrazně klesá.
ANKETA: Jihlavský dopravní podnik má nové trolejbusy, je na špičce v republice

ANKETA: Jihlavský dopravní podnik má nové trolejbusy, je na špičce v republice

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:12

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Zloděj s blonďatou parukou utekl ochrance. V jihlavském hobby marketu kradl nářadí
Zloděj s blonďatou parukou utekl ochrance. V jihlavském hobby marketu kradl nářadí
Ve Žďáru nad Sázavou bude dál v koalici Žďár-živé město, ANO, KDU a My pro Žďár
Ve Žďáru nad Sázavou bude dál v koalici Žďár-živé město, ANO, KDU a My pro Žďár

Ve Žďáru nad Sázavou bude v novém volebním období pokračovat koalice vítěze Žďár - živé město s hnutím ANO,...

Jak vypadá Jihlava a region očima amerických diváků? Podívejte se na dva krátké filmy
Jak vypadá Jihlava a region očima amerických diváků? Podívejte se na dva krátké filmy

To, jak se žije lidem v Kraji Vysočina, hlavně v Jihlavě, na Třebíčsku a Žďársku, nyní ví i zahraniční...

Chodkyně v Jihlavě po střetu s cyklistou utrpěla zranění. Policie teď hledá svědky
Chodkyně v Jihlavě po střetu s cyklistou utrpěla zranění. Policie teď hledá svědky

Jihlavští policisté hledají svědky nehody, k níž došlo v pondělí 14. září v ulici třída Legionářů v...

MAPA: Kraj převezme silnici do Stonařova, až bude hotová přeložka za tři miliardy
MAPA: Kraj převezme silnici do Stonařova, až bude hotová přeložka za tři miliardy

Na Jihlavsku pokračují plány na výstavbu nové silnice, která propojí krajské město se Stonařovem. Cílem je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.