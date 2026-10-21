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Zapomenuté jídlo, které si zaslouží comeback: Kuřecí Ondráš se smetanou

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Kuřecí ondráš spojuje křupavý bramborák s šťavnatým kuřecím masem v jednom poctivém kousku. Recept na vykostěné pálky naložené přes noc v bramborákovém těstíčku se zakysanou smetanou a salát z kysaného zelí s jablky jako dokonalá příloha.
Fotografie ke kuřecímu ondráši

Fotografie ke kuřecímu ondráši

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zapomenuté jídlo, které si zaslouží comeback: Kuřecí ondráš se smetanou
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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