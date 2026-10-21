Zapomenuté jídlo, které si zaslouží comeback: Kuřecí Ondráš se smetanou

Ondráše jsem si roky spojovala hlavně s hospodou. Velký talíř, pivo k tomu, z kuchyně. Dobré jídlo, žádná otázka, ale doma bych se do něj sama od sebe asi nehnala. Jenže pak jsem zkusila bramboráková vůně kuřecí naložené přes noc v bramborákovém těstíčku se zakysanou smetanou a tenhle předsudek šel stranou. Povrch křupe, maso uvnitř zůstane šťavnaté, až mě to samotnou překvapilo. Klasický u nás tímhle přišel o výsadní postavení docela rychle. kuřecí řízek
Po
kuřecích paličkách jsem nesáhla náhodou. Oproti prsům mají víc šťávy a smažení snášejí o dost líp. Vykostit je chce pár minut a trochu trpělivosti, to si nebudeme namlouvat, ale nic složitého v tom není. Těstíčko s česnekem, majoránkou a se po odležení masa drží pěkně pevně, druhý den už se s ním pracuje skoro samo. zakysanou smetanou Bramborové těsto ale rádo šedne, což umí pokazit náladu ještě dřív, než se zapálí sporák. Pomůže horké mléko a fólie přitisknutá přímo na povrch. Bez vzduchu těsto vydrží světlejší a u pánve pak člověk neřeší nepěknou šedou hmotu.
Můj tip: Těstíčko připravte už den dopředu a maso v něm nechte přes noc v lednici. Česnek, majoránka i sůl se dostanou víc do masa a obal při smažení tolik neodpadává. Aby nastrouhané brambory zbytečně netmavly, vmíchejte 2 až 3 lžíce horkého mléka a 2 lžíce zakysané smetany nebo jogurtu. Po naložení masa mísu hned zakryjte potravinářskou fólií, položenou přímo na těsto. Žádná vzduchová kapsa mezi tím. Recept na šťavnatý kuřecí ondráš z pálek s bramborákovým těstíčkem
Z uvedeného množství připravíte
6 porcí. Celková délka přípravy: asi 1 hodina aktivní práce + noc v lednici Ingredience k přípravě kuřecího ondráše
Maso: 6 ks kuřecího masa sůl podle chuti
Bramborákové těstíčko: 500 g brambor (nahrubo nastrouhané) 2 vejce 3 stroužky česneku (prolisované) 100 g hladké mouky 2 lžíce strouhanky 2 lžíce zakysané smetany nebo plnotučného jogurtu 3 lžíce horkého mléka sůl, pepř, majoránka podle chuti
Smažení: sádlo a olej v poměru zhruba 1:1, v pánvi musí být vyšší vrstva
Salát z kysaného zelí s jablky: 500 g kysaného zelí i se šťávou 1 velké jablko 2 lžíce cukru špetka pepře Postup přípravy šťavnatého kuřecího ondráše z pálek
1.
Kuřecí paličky vykostěte a odstraňte kůži. Maso lehce naklepejte, opravdu jen tolik, aby mělo podobnou výšku a na pánvi se propékalo rovnoměrně. Osolte ho ze všech stran a nechte chvíli stát, než přijde na řadu těstíčko.
2.
Brambory oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Přidejte prolisovaný česnek, vejce, hladkou mouku, strouhanku, sůl, pepř a větší hrst majoránky. Promíchejte na hustší bramborové těsto. Foto: Cooky.cz, Zapomenuté jídlo, které si zaslouží comeback: Kuřecí ondráš se smetanou
3. Do směsi vmíchejte
zakysanou smetanu a horké mléko. Bramborové těsto díky tomu přes noc v lednici tolik neztmavne. Promíchejte ho ještě jednou, klidně odspodu, protože mouka se ráda drží u dna mísy.
4. Naklepané
pálky vložte do těstíčka a několikrát je obraťte, aby byly obalené ze všech stran. Mísu zakryjte potravinářskou fólií přiloženou přímo na povrch těsta, bez vzduchové mezery. Dejte do lednice alespoň na 8 hodin, nejlépe přes noc. Smažení druhý den
1. V hlubší pánvi nebo kastrolu rozehřejte
sádlo s olejem ve vyšší vrstvě. Ondráš se má v tuku skoro ponořit, jinak se boky nepropečou tak, jak mají. Teplotu si ověřte malým kouskem těsta. Když po vhození hned bublá, můžete začít.
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2. Pálky dávejte do tuku po jedné, maximálně po dvou. Přeplněná pánev zchladí tuk a obal pak zbytečně nasaje mastnotu. Smažte na středním plamenu
12 až 15 minut z každé strany, až bude obal zlatý a křupavý. Tady nemá smysl hnát plamen nahoru. Těstíčko by se připálilo dřív, než by se maso uvnitř dodělalo.
3. Hotové ondráše přesuňte na plech vyložený papírovými utěrkami a vložte do trouby předehřáté na
90 stupňů nejméně na 20 minut. Není to jen odložení teplého jídla bokem. Maso se v klidu propeče a šťáva se v něm lépe usadí. Připravíme salát ze zelí
1.
Kysané zelí i se šťávou překrájejte na kratší kousky. Jablko nastrouhejte nahrubo a přidejte ho k zelí. Vsypte cukr, trochu pepře a všechno promíchejte. Zelí nemačkejte, šťáva do salátu patří a příjemně stáhne sladkost jablka. K horkému ondráši ho podávejte vychlazené.
2. Ondráše podávejte rovnou z trouby. Sluší jim obyčejné prkénko nebo talíř s papírovou utěrkou, která zachytí přebytečný tuk a pomůže udržet obal křupavý. Salát ze zelí žádnou další zálivku nepotřebuje, šťáva ze zelí a jablko udělají práci za ni.
Tipy redakce: Proč kuřecí paličky místo prsou: Paličky mají v mase o něco víc tuku, takže při delším smažení tak rychle nevysychají. Kuřecí prsa umí v horkém tuku ztuhnout a ztratit šťávu. U pálek je větší prostor pro drobnou chybu, i když je necháte na pánvi o pár minut déle. Jak poznat správnou teplotu tuku: Do rozehřátého tuku kápněte malou lžičku těstíčka. Pokud začne okamžitě bublat a stoupá k povrchu, tuk je připravený. Když kousek spadne ke dnu a bublá jen pomalu, ještě počkejte. Ondráš by jinak zbytečně nasál tuk. Záměna sádla: Pokud sádlo doma není, případně ho používat nechcete, dá se smažit jen na oleji s vyšším bodem kouře. Hodí se slunečnicový nebo řepkový. Výsledek bude chuťově jemnější, méně hospodský, ale pořád povedený. Kuřecí maso jako zdroj bílkovin: Podle Healthline patří kuřecí maso mezi dobré zdroje kvalitních bílkovin. Ve 100 g kuřecí paličky bez kůže je přibližně 26 g bílkovin a současně méně nasycených tuků než v červeném mase. Pálka místo prsa tedy neznamená automaticky výrazně tučnější jídlo, spíš šťavnatější maso na talíři. Salát ze zelí den předem: Salát z kysaného zelí s jablky chutná líp, když má aspoň hodinu nebo dvě čas v lednici. Jablko změkne, cukr se rozpustí a chuť se propojí. Pak to není jen zelí s nastrouhaným jablkem navrch, ale příloha, která k bramborákovému obalu sedne přesně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline