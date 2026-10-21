Juráček po TKO výhře vyzval Novotného, aby ho nasadil do O2 arény. Slibuje slávistické šílenství

Dvě kola v Karlových Varech nevypadala jako podklad pro velké řeči. Jozef Wittner ovládl úvodní pětiminutovku na zemi, Matúš Juráček odpověděl ve druhém kole. Pak si došel pro technický knockout a bylo po zápase. Zajímavější než finiš ale bylo to, co přišlo hned po něm: místo soupeře si vybral promotéra a místo dalšího zápasu rovnou největší halu v zemi. Redakce MMAmag proto porovnala, co Juráček slíbil, s tím, co o jubilejním turnaji říkají oficiální materiály pořadatelů.
V Karlových Varech to dlouho nevypadalo na oslavu
Hlavní předzápas turnaje OKTAGON 95, který česká organizace OKTAGON MMA uspořádala 17. října 2026 v Karlových Varech, patřil Matúši Juráčkovi, jednatřicetiletému českému bojovníkovi ve velterové váze (do 77 kg) s bilancí 14-6-0, přezdívkou Slávista a zázemím v pražském Renegade Prague Gymu. Soupeřem mu byl Jozef Wittner.
Z článku o bodových lístcích, který OKTAGON zveřejnil 19. října 2026, redakce MMAmag vyčetla, že první kolo přiřkli všichni tři sudí Wittnerovi a druhé shodně Juráčkovi. Do třetího kola šli dva z nich se stavem 19:19, třetí měl Juráčka o bod vpředu. Rozhodovat nakonec nemuseli: podle statistiky Sherdogu ukončil Juráček zápas technickým knockoutem ve třetím kole v čase 3:17. Tentýž zdroj vede duel s Wittnerem ve střední váze, profil na webu OKTAGON MMA má přitom u Juráčka uvedenou váhu velterovou.
Mikrofon dostal ještě v kleci a první věta nemířila na muže, kterého právě porazil.
Do mikrofonu pak zazněla věta mířená na jednoho muže
Juráčkovo vystoupení po zápase zveřejnil účet OKTAGON Česko & Slovensko. Přepis výroku i s vloženým příspěvkem organizace zveřejnil 21. října 2026 server MMA Shorties, přes který citace prošla.
„Já si myslím, že tohle je motivace pro Ondru Novotného, aby mě dal do O2 arény. Teď přišlo pár kámošů do Karlových Varů, ale do O2 arény přijdou tisíce. Bude to hukot, který OKTAGON nikdy nezažil. O2 aréna! Hála je taky slávista, taky tam bude, takže když nás tam bude víc, tak to bude to pravé slávistické šílenství.“
Ondřej Novotný, kterého Juráček oslovil, je promotér a zakladatel OKTAGON MMA, tedy člověk rozhodující o tom, kdo na kartu půjde. V materiálech, které organizace do 21. října 2026 veřejně vydala, jeho odpověď není. A tisíce zůstávají Juráčkovým odhadem, ne potvrzeným počtem diváků.
Že nejde o nápad zrozený z euforie po výhře, ukazují starší vystoupení, která redakce MMAmag dohledala v popisech dvou podcastových epizod: 3. února 2026 mluvil Juráček v pořadu Město se třese o Tribuně Sever a o tom, proč umí udělat atmosféru i na MMA galavečeru, 19. srpna 2026 pak v podcastu FLIPKING o Slavii, ultras a své minulosti v kotli.
Oficiální materiály k jubilejnímu turnaji ale zatím vyprávějí jiný příběh.
Jubilejní večer má datum, halu i hlavní tahák
Na oficiální stránku akce nahlédla redakce MMAmag a našla tam všechno kromě Juráčka:
- Termín: 29. prosince 2026, začátek v 18:00
- Místo: O2 arena, Praha
- Hlavní zápas podle pořadatele: Krzysztof Jotko vs. Makhmud Muradov
- Vstupné: 990 až 24 990 Kč
Mezi veřejně oznámenými zápasy turnaje OKTAGON 100 se Juráčkovo jméno k 21. říjnu 2026 neobjevuje. Provozní řád O2 areny uvádí maximální diváckou kapacitu 17 500 míst k sezení. Několik tisíc lidí by zaplnilo jen část haly; například tři tisíce by znamenaly zhruba 17 procent. Hlasitou šestinu, ne vyprodanou arénu.
Zbývá otázka, co s takovou nabídkou udělá ten, komu byla adresovaná.
Co z toho má Novotný
KOMENTÁŘ Bojovník si po výhře veřejně řekl o jubilejní kartu. Výzva do mikrofonu je v MMA stejná součást řemesla jako obrana proti takedownu a Juráček ji zvládl líp než první kolo. Na večeru, který se prodává od 990 do 24 990 Kč a má zaplnit největší halu v zemi, je organizovaný fanouškovský blok s vlastním repertoárem hodnota, kterou promotér umí spočítat.
Protiargument je ale stejně jednoduchý: slíbit tisíce lidí umí každý a mluvený příslib není prodaná vstupenka. Juráček tuhle linku táhne veřejně nejméně od února 2026, takže ji nevymyslel v kleci. Rozhodnutí přesto teď na něm není. Z klece se dá doběhnout k pokladně O2 areny. Dveře ale otevírá někdo jiný. Dokud organizace nezveřejní kompletní kartu, zůstává slávistické šílenství nejhlasitější položkou v Juráčkově vyjednávání.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek