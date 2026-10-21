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Veronika Žilková oslavila pětašedesátku a zveřejnila fotku, která rozdělila fanoušky. „Je mi to fuk," vzkázala kritikům

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Černý krajkový top, koženkové kalhoty a podpis „punk grand mother“. Narozeninový příspěvek Veroniky Žilkové na Instagramu rozpoutal pod postem stovky reakcí.
Veronika Žilková oslavila pětašedesátku a zveřejnila fotku, která rozdělila fanoušky. „Je mi to fuk," vzkázala kritikům

Veronika Žilková oslavila pětašedesátku a zveřejnila fotku, která rozdělila fanoušky. „Je mi to fuk," vzkázala kritikům

Zdroj: Foto: NextFoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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