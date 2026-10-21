Veronika Žilková oslavila pětašedesátku a zveřejnila fotku, která rozdělila fanoušky. „Je mi to fuk," vzkázala kritikům

Herečka si k pětašedesátým narozeninám nadělila snímek, který by leckoho napadlo přiřadit spíš k módnímu editoriálu než k jubileu ženy, která už by měla být usedlá. Jenže právě v tom je pointa celého příspěvku. VIP život zaznamenal, že Veronika Žilková totiž kritiku nepřišla hasit, rovnou ji předjímala. Sama totiž napsala, že se fotka „asi nehodí“ k jejímu věku, a vzápětí dodala, že je jí to „fuk“. Pak pokračovala bilancí: je šťastná, že žije, má krásnou rodinu, zábavnou práci a je jí pětašedesát. Podepsala se jako „punk grand mother“. Žádná omluva, žádné vysvětlování. Prohlášení.
Co přesně fanoušky rozdělilo
Nejde o odvážnou pózu ani o provokativní gesto. V instagramovém příspěvku pózuje Žilková v přiléhavém černém krajkovém topu a koženkových kalhotách, outfit, který by na třicátnici neprobudil ani zvednuté obočí. Na ženě, které je šedesát pět, ale automaticky spouští debatu o „přiměřenosti“. Pod postem ale převažují pochvaly: „Kočka jste,“ „vypadáte bezvadně,“ „jste inspirace.“ Kritické hlasy tvoří menšinu: „Máte pravdu, nehodí“ nebo obvinění, že „pro bulvár uděláte cokoliv.“ Nejsilnější na celém příspěvku přitom není outfit sám. Je to fakt, že Žilková věkovou otázku otevřela sama, a ve stejné větě ji odmítla přijmout jako limit.
Rodinná oslava narozenin proběhla podle Blesku už 16. října v šest ráno. Důvod? Herečku čekalo natáčení a rodina nechtěla přijít o společný moment. Místo klasického dortu chlebíčky, místo večírku ranní zpěv. Pracovní den jako dárek k jubileu, a to přesně podpírá její formulaci o „zábavné práci“, která nebyla jen fráze.
V roce 2026 je Žilková vidět hned v několika projektech:
- Jitřní záře (TV Nova), role Bohuny Šnajdrové
- Bratři a sestry (TV Nova), Svatava Nekudová
- Trosečnice (Divadlo Radka Brzobohatého), Sheila
- Dokud nás smrt (Divadlo Broadway), po boku Petra Rychlého
Čtyři souběžné angažmá. Kdo by po pětašedesátce čekal pohodlný ústup do pozadí, špatně odhadl adresátku.
Proč se „věk a styl“ snadno stává virálním
Reakce na fotku Žilkové nejsou ojedinělý jev. Výzkum publikovaný letos v časopise Geriatrie a gerontologie na vzorku 516 českých žen ukazuje, že stárnutí je v tuzemsku stále vnímáno jako protiklad krásy. Ženy čelí silnému tlaku vypadat mladě, a zároveň se „nepředvádět“. Dvojitý zámek: buď investuješ do mladistvého vzhledu a sklidíš podezření z marnosti, nebo stárneš viditelně a sklidíš lítost. Socioložka Lucie Vidovićová z Masarykovy univerzity popisuje: starší ženy, které se vědomě nepřizpůsobí očekávané normě oblékání, mohou sklízet symbolickou sociální sankci, tedy posměch, odmítnutí či moralizování. Žilková do tohoto vzorce zapadá dokonale. A právě proto, že ho zná, ho obrací: sankci předjímá a rovnou ji odmítá.
Srovnání s dřívějšími ročníky ukazuje posun. V roce 2024 se mediální pozornost kolem jejích třiašedesátin soustředila na přání od dcer Agáty a Korduly a na drobný osobní komentář z Instagramu. V roce 2021, při šedesátinách, šlo o rodinné fotky s dortem a společné momentky dětí. Nic z toho nemělo ambici být prohlášením. Letošní příspěvek je jiný. Poprvé je hlavním tahákem její vlastní outfit a otevřená odpověď na věkové soudy. Poprvé se neprezentuje přes rodinu, ale přes sebe.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová