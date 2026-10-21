Jak se zbavit plísně na zdi v koupelně? Odhalte příčinu dříve, než se skvrny zase vrátí

Jak se zbavit plísně v koupelně na zdi nebo na silikonu? Nejdříve zjistěte příčinu jejího vzniku a poté jednejte. „Tohle jsou tři varovné signály, které vám mohou napovědět, proč se plíseň v koupelně stále vrací.
Plíseň v koupelně může signalizovat závažnější problém než špatné větrání
Sotva vyčistíte spáry a všechny kouty v koupelně, už se na nich znovu objevují nevzhledné černé skvrny. Plíseň není pouhou ošklivou skvrnou na zdi. Do vzduchu může uvolňovat spory a vnitřní plísně mohou u citlivých lidí vyvolávat nebo zhoršovat zdravotní potíže.
Věděli jste, že neustále se vracející plíseň nemusí být známkou špatného úklidu nebo nedostatečného větrání? Často upozorňuje na dlouhodobou vlhkost, kterou pouhým čištěním a dezinfekcí neodstraníte.
Chemické přípravky sice odstraní povrchovou plíseň, ale pokud nevyřešíte příčinu vlhkosti, může se znovu objevit už během několika dní po jejím odstranění. Podívejte se, čeho si všímat a jak zabránit dalšímu návratu nevzhledných skvrn.
Plíseň v koupelně se stále vrací – V koupelně se plísním daří z mnoha důvodů. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini V koupelně se plísním daří z mnoha důvodů
Koupelna je místo, kde má vlhkost své místo. Horká sprcha, dlouhé lenošení ve vaně, mokré ručníky i voda usazená ve spárách vytvářejí prostředí, které je doslova živnou půdou pro vznik plísní.
Jednotlivá černá tečka v rohu místnosti nebo na silikonu nemusí nutně znamenat závažnou závadu. Pokud se však skvrny vracejí stále na tomtéž místě, přestože je pravidelně čistíte a dezinfikujete, je třeba zaměřit se na případný problém. Příčina totiž může být skrytá hlouběji, než je na první pohled patrné.
Čtěte také: Hledáte levnější bydlení? Modulové domy lákají rodiny i investory nízkou cenou a rychlou výstavbou Tři signály, které není radno podceňovat Plíseň se neustále vrací na totéž místo
Typickým místem, kde plíseň vzniká opakovaně, je místo kolem vany, ve sprchovém koutě nebo v rozích u stropu. Pokud se ovšem plíseň v těchto místech vrací krátce po jejím odstranění, může být problém v trvale vlhkém podkladu, netěsnosti nebo poškozeném silikonu. Tento problém nemusí být na první pohled patrný a je třeba místu věnovat zvláštní pozornost. Pokud nic nezjistíte, je lepší obrátit se na odborníka, který může závadu zjistit pomocí speciálních přístrojů.
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Druhým nejčastějším signálem je nepříjemný zatuchlý zápach, který ucítíte hned po vstupu do koupelny, jindy až při otevření skříňky pod umyvadlem. Zatuchlý zápach upozorňuje na vlhkost i tam, kde se plíseň nevyskytuje. V takovém případě zkontrolujte prostor v okolí potrubí, za umyvadlem i tam, kam se při běžném uklízení nedostanete.
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Třetím varovným signálem skryté vlhkosti může být voda na zrcadle, obkladech nebo stěnách, která se drží ještě dlouho po sprchování. Pokud povrchy v koupelně špatně vysychají i při pravidelném větrání nebo používání ventilátoru, může být problém s prouděním vzduchu nebo nadměrnou vlhkostí v místnosti. Ta se pak dlouhodobě drží v rozích a na chladných površích, kde vytváří optimální podmínky pro vznik plísní.
Plíseň v koupelně se stále vrací – Zatuchlý zápach, který nelze ničím odstranit. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Chemické čištění pomůže jen krátkodobě
Většina hospodyněk pro odstranění plísně automaticky sáhne po přípravku, který je k odstranění plísní určený. Jenže tím se problém nevyřeší. Dokud se neodstraní zdroj nadměrné vlhkosti, plíseň se bude vracet znovu a znovu. Důležité je pravidelné větrat, zkontrolovat stav spár, silikonu a prověřit případné úniky vody kolem sifonu vany, sprchy a umyvadla.
Jak zmírnit vlhkost v koupelně?
Pokud víte, že se v koupelně dlouhodobě drží vlhkost a není možné ji optimálně vyvětrat, pak pomůže pravidelné stírání vody ze stěn sprchového koutu a obkladů. Dobrou službu udělá také výkonnější ventilátor. Také vlhké ručníky nenechávejte schnout ve špatně větrané koupelně.
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Pokud se nevzhledné skvrny plísní objevují i přes pravidelný úklid, správné větrání a dodržování zásad pro eliminaci vlhkosti, problém může být ve zdivu nebo ve špatně provedené izolaci. V takovém případě doporučujeme přizvat odborníka, který zjistí, odkud vlhkost přichází, a doporučí další postup jejího odstranění. Čím dříve příčinu odhalíte, tím větší je šance, že se plísně zbavíte navždy a koupelna bude opět místem pro příjemný relax.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Pokud se plíseň i při pravidelném uklízení v koupelně stále vrací, nespoléhejte se pouze na chemické přípravky. Pravidelně větrejte, stírejte vodu z obkladů a kontrolujte spáry a silikon kolem vany a sprchového koutu. Pokud se skvrny objevují stále na tom samém místě, nebo v koupelně cítíte nepříjemný zatuchlý zápach, nechte prověřit únik vody či skrytou vlhkost od odborníka. Včasné odhalení příčiny pomůže ušetřit náklady za pozdější opravy, které se jinak mohou vyšplhat do desetitisíců.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku: ceskenoviny.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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