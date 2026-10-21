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Jak se zbavit plísně na zdi v koupelně? Odhalte příčinu dříve, než se skvrny zase vrátí

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Jak se zbavit plísně v koupelně na zdi nebo na silikonu? Nejdříve zjistěte příčinu jejího vzniku a poté jednejte. „Tohle jsou tři varovné signály, které vám…
Plíseň v koupelně se stále vrací - Na vině nemusí být jen špatné větrání

Plíseň v koupelně se stále vrací - Na vině nemusí být jen špatné větrání

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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