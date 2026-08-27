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Liberec vybral firmu na dodávku parkovacích automatů a čeká, zda se někdo odvolá

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Liberec vybral firmu na dodávku parkovacích automatů pro takřka všechna městská parkoviště. Zakázku by měla získat pražská společnost DESIGNA Parking & Access s cenou 16,13 milionu korun bez DPH. Nyní běží lhůta na možné odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), řekl primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).
Liberec vybral firmu na dodávku parkovacích automatů a čeká, zda se někdo odvolá

Liberec vybral firmu na dodávku parkovacích automatů a čeká, zda se někdo odvolá

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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