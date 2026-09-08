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Na levných Android tabletech v Česku byl předinstalovaný čínský malware. Hackeři měli plný přístup k zařízení

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Bezpečnostní firma Kaspersky odhalila backdoor Keenadu zabudovaný přímo ve firmwaru tabletů značky Alldocube, které se prodávaly i u nás.
Android logo, panáček

Android logo, panáček

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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