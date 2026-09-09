Írán zajal v Hormuzu tajný dron od Andurilu: Američané přišli o podmořský robot Dive-LD

Íránské revoluční gardy (IRGC) v pondělí oznámily, že v úžinou Hormuz zajaly téměř nepoškozený americký bezpilotní podmořský prostředek (UUV). Zveřejněné fotografie a videozáznamy ukazují stroj vytahovaný z vody jeřábem.
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Podle nezávislé analýzy jde s vysokou pravděpodobností o Dive-LD, autonomní podvodní vozidlo vyráběné americkou firmou
Anduril Industries. Pokud se potvrdí, jednalo by se o jednoznačnou ukázku rizika spojeného s používáním bezosádkových systémů ve vodách Perského zálivu. Bezpilotní prostředky v minových polích Hormuzu
Hormuzská úžina patří dlouhodobě k nejcitlivějším námořním komunikacím světa, protéká jí velká část globální přepravy ropy a zároveň je vystavena íránským hrozbám, včetně kladení námořních min.
Americké síly v posledních měsících podle dřívějších prohlášení používaly bezpilotní podvodní a hladinové prostředky právě k vyhledávání a mapování těchto min, aby chránily své potápěče a civilní lodní dopravu.
List Financial Times nedávno popsal noční operace, při nichž námořní specialisté nasazovali nafukovací čluny, robotické čluny a podvodní senzory k lokalizaci íránských min pomocí tažených sonarů.
Dive-LD od Anduril Industries
Dive-LD vznikl původně u americké firmy Dive Technologies, založené v roce 2018, kterou v roce 2022 koupila
společnost Anduril. Do služby u amerického námořnictva byl první exemplář předán skupině UUVGRU-1 (Unmanned Undersea Vehicle Group One) v dubnu 2025. Přesný počet aktivních dronů nebyl zveřejněn.
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Aby trup vydržel gigantický tlak v hloubce 6 km (přibližně 600 atmosfér),
využívá Anduril speciální technologii 3D tisku z odolných syntetických materiálů a kompozitů, které zároveň zlevňují výrobu. Vytrvalost dronu na moři činí přibližně 10 dní v závislosti na konfiguraci, přičemž dron operuje s vysokou mírou autonomie.
Anduril zdůrazňuje otevřená sw rozhraní a velké nákladové prostory, které umožňují rychlou integraci různých senzorů podle konkrétního poslání.
Systém běží na autonomním softwaru Lattice, který Anduril používá napříč svými vzdušnými, pozemními i námořními platformami.
Dive-LD zároveň slouží jako technologický základ pro vývoj většího a vojensky specializovanějšího Dive-XL. Militarizovanou verzi Dive-XL s názvem Ghost Shark zavádí do služby jako první zákazník australské královské námořnictvo. Technické parametry podmořského dronu Dive-LD: Výrobce: Anduril Industries (původně Dive Technologies) Délka a průměr trupu: Přibližně 5,8 metru na délku, průměr cca 1,2 metru Hmotnost: Téměř 3 tuny Konstrukce trupu: Využívá technologii velkoformátového 3D tisku pro rychlou výrobu a přizpůsobení misím Maximální operační hloubka: Až 6 000 metrů Rychlost a výdrž: Až 10 dní nepřetržitého provozu v závislosti na konfiguraci Řídicí systém: Autonomní operační software Lattice Hlavní určení: Námořní průzkum a zpravodajství (ISR), protiminové operace, mapování dna a ochrana podmořské infrastruktury Ztráta Dive-LD a reakce Anduril Industries
Přesné okolnosti zajetí stroje zůstávají nepotvrzené. Americký zdroj serveru
TWZ uvedl, že podvodní dron před více než dnem selhal během průzkumu regionálních vod v rámci probíhajících operací, přičemž šlo o starší model bez citlivých dat či utajovaného sonarového nebo radarového vybavení.
Anduril na základě dotazu potvrdil ztrátu jednoho Dive-LD v regionu a zdůraznil, že jde o systém navržený tak, aby jeho případná ztráta v nebezpečném prostředí byla očekávanou a akceptovatelnou možností.
Dive-LD, Anduril Industries
Podle firmy stroj předtím odpracoval tisíce hodin v rámci měsíce trvajících operací v oblasti velení CENTCOM.
Skutečnost, že dron nebyl před zajetím zničen ani odvlečen, naznačuje, že americké síly ztratily přehled o jeho poloze ještě předtím, než se ho zmocnily íránské jednotky. Podle IRGC šlo o výsledek „komplexní zpravodajské a operační akce“. Taktická facka Spojeným státům
I když Dive-LD nenese nejcitlivější technologie a byl od počátku koncipován jako postradatelný, jeho zajetí má reálnou hodnotu pro íránskou stranu. Teherán dlouhodobě sbírá zachycenou západní vojenskou techniku.
Nejznámějším příkladem zůstává
zajetí téměř neporušeného průzkumného dronu RQ-170 Sentinel v roce 2011 a opakovaně se pokouší zachycené systémy reverzně analyzovat, byť s různou mírou úspěchu.
Írán může nově získaný stroj sdílet i se svými partnery, včetně Ruska a Číny, jejichž námořnictvo rovněž rozvíjí vlastní programy bezpilotních podvodních vozidel. Zajetí má rovněž propagandistickou hodnotu pro íránský režim.
Pro americké námořnictvo jde o citlivou epizodu, která ukazuje meze operační bezpečnosti i rostoucí zájem protivníků o analýzu západních autonomních technologií. Zkušenosti z
nasazení Dive-LD v konfliktu s Íránem přitom paralelně slouží k dolaďování taktik pro potenciálně mnohem náročnější scénář budoucí konfrontace s vyspělejším protivníkem, jako je Čína.
Zdroj:
TWZ, Anduril, Naval News Autor/Licence fotografie: Dive-LD, Anduril Industries