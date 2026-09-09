3D tiskárna postavila dům za 26 dní a stál méně než ojetina. V Evropě už stojí celé obytné čtvrti, o kterých se nemluví

Těch 26 dní patří konkrétně budově DREIHAUS L, největší ze tří variant modulárního systému, který vyvinula stavební firma PERI. Na místě stojí dva až tři lidé, tiskárna chrlí betonovou směs tempem zhruba metr čtvereční stěny za pět minut a dům je rozdělen na dva segmenty: zatímco v jednom se tiskne, ve druhém se už betonuje strop. Menší varianty M a S zvládly tisk za 19, respektive 14 dní. Celkem tu vzniká 21 bytových jednotek ve třech domech vedle sebe, a právě to je moment, kdy se z technologické kuriozity stává stavební systém. Co se týče ceny, u malých experimentálních objektů se skutečně objevují částky srovnatelné s cenou ojetého auta: český prototyp Prvok o 43 metrech čtverečních vyšel na přibližně 2,5 milionu korun. U větších evropských projektů se ale bavíme o jiných řádech. PERI uvádí cenu od 2 900 eur za metr čtvereční kompletně k nastěhování, tedy asi 70 tisíc korun. Zatím nejde o celé městské okrsky, ale o soubory více domů na jedné parcele, které v Evropě reálně stojí a lidé v nich bydlí, v Dánsku, Nizozemsku, Německu i Francii.
Heidelberg, Holstebro, Eindhoven: mapa tištěného bydlení
Heidelberg není osamělý experiment. V dánském Holstebru dokončili projekt Skovsporet: šest budov, 36 studentských bytů o rozloze 38 až 50 metrů čtverečních, celkem 1 650 metrů čtverečních. První studenti se už nastěhovali. Cena? Podle technologického partnera COBOD pouhých 1 880 eur za metr čtvereční, tedy pod stropem dánského sociálního bydlení. Interiéry kombinují tištěný beton s dřevem, korkem a sklem; každý byt má kuchyň, koupelnu, obývací i spací část.
V nizozemském Eindhovenu stojí pět domů projektu Milestone v běžné rezidenční čtvrti Bosrijk. Tady je důležitý detail: tisknou se stěny, ale podlahy a schody zatím ne. I tak jde o plnohodnotné bydlení s kolaudací a nájemníky.
A ve francouzském Bezannes předali v dubnu 2026 třípodlažní dům ViliaSprint²: 12 sociálních bytů o 800 metrech čtverečních, nosná konstrukce i všechny stěny vytištěné přímo na stavbě. Investor Plurial Novilia vedle něj postavil téměř identický klasický dům, aby mohl obě metody přímo porovnat.
Proč se o tom tolik nemluví
Žádné spiknutí za tím nehledejte. Tyto projekty jsou z velké části lokální developerské piloty nebo programy sociálního bydlení. Heidelberg je referenční série pro komerční boarding house. Holstebro řeší studentské ubytování. Lünen v Severním Porýní-Vestfálsku nabízí veřejně podporované nájemní byty za 6 eur za metr čtvereční měsíčně. Bezannes je demonstrátor pro francouzský sociální sektor.
Jsou to projekty, které se prezentují na stavebních veletrzích a v odborných časopisech, ne na titulních stranách lifestylových médií. Navíc každý z nich musel projít individuálním schvalovacím procesem: Beckum, první 3D tištěný obytný dům v Německu, potřeboval speciální povolení. ViliaSprint² si vyžádal certifikaci ATEx od francouzského CSTB. To není materiál na virální video, ale na stavební právo.
Co stojí za čísly o ceně a rychlosti
Rychlost tisku a cena hotového domu jsou dvě zásadně odlišné věci. Když PERI říká 26 dní, myslí tím čistou tiskovou fázi stěn. Kompletní stavba včetně rozvodů, oken, střechy a interiéru trvá déle. Český Prvok měl tisk hotový za dva dny, ale dokončení zabralo až dva měsíce.
U cen je to podobně vrstvené:
- DREIHAUS (Heidelberg): od 2 900 €/m² kompletně k nastěhování, výrobce tvrdí úsporu až 10 % oproti klasice
- Skovsporet (Holstebro): 1 880 €/m², pod stropem dánského sociálního bydlení
- ViliaSprint² (Bezannes): celkový rozpočet 4,5 milionu eur, zatím asi o 30 % dražší než klasická výstavba; v ceně ale sedí výzkum, vývoj a certifikace
- Prvok (Česko): cca 2,5 milionu Kč při 43 m², experimentální projekt
Pro srovnání: orientační náklady na klasický bytový dům v Česku se podle kalkulačky ČKAIT pohybují zhruba v pásmu 50 až 60 tisíc korun za metr čtvereční bez pozemku. Rozsah 1 880 až 2 900 eur za metr čtvereční při kurzu 24,26 koruny za euro vychází na přibližně 45 600 až 70 400 korun. Dánský projekt se tedy vejde pod českou klasiku, heidelberský je zhruba na její horní hranici.
A co Česko?
V Česku existuje referenční projekt Prvok, o kterém informovalo i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Studio Scoolpt se označuje za průkopníka 3D tisku z betonu v Čechách a nabízí zakázkovou spolupráci. Sériová rezidenční výstavba srovnatelná s Heidelbergem nebo Holstebrem tu ale zatím chybí.
Právně nic nebrání tomu postavit a zkolaudovat 3D tištěný dům i u nás. Stavební zákon nevylučuje žádnou konkrétní technologii; podmínkou je projít stejným režimem povolení, dokumentace a kolaudace jako u jakékoli jiné stavby pro bydlení. Hypotéku by banka pravděpodobně posoudila individuálně na základě odhadu a kolaudačního rozhodnutí, ale standardizovaný produkt pro tištěné domy na trhu zatím není.
Skutečný zlom není jeden dům, ale tři vedle sebe
Jednotlivé 3D tištěné domy existují v Evropě od roku 2020. Beckum, Wallenhausen, Nantes: každý z nich byl průkopnický, každý byl solitér. Heidelberg dělá něco jiného: opakuje tentýž postup třikrát na jedné parcele. Francouzi po ViliaSprint² chystají navazující program zhruba 40 bytů se dvěma tiskárnami na stavbě. Dánové už mají celý studentský kampus.
Ekonomika 3D tisku staveb se zlepšuje s každým opakováním: klesají náklady na certifikaci, zkracuje se doba projekční přípravy, obsluha se učí. Právě proto je moment, kdy se z jednoho domu stane série, důležitější než jakýkoli rekord v rychlosti tisku. Tiskárna sama dům nepostaví. Ale systém, který ji využívá znovu a znovu na stejném místě, už ano.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík