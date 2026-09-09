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3D tiskárna postavila dům za 26 dní a stál méně než ojetina. V Evropě už stojí celé obytné čtvrti, o kterých se nemluví

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V německém Heidelbergu rostou tři bytové domy, které z tiskárny vyjíždí jeden za druhým. Největší z nich měl hotové stěny za 26 pracovních dní.
Domek postavený pomocí 3D tisku

Domek postavený pomocí 3D tisku

Zdroj: ReganMortonPhotography
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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