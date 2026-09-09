Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Mladší Mbappé udeřil soupeře loktem do obličeje a potopil Lille v Lize mistrů. Na Instagramu se kál za nepřijatelný čin

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Devatenáctiletý záložník Lille nejprve připravil gól na 1:0, pak loktem udeřil soupeře a jeho tým dohrál domácí porážku 2:3 v deseti.
Mladší Mbappé udeřil soupeře loktem do obličeje a potopil Lille v Lize mistrů. Na Instagramu se kál za nepřijatelný čin

Mladší Mbappé udeřil soupeře loktem do obličeje a potopil Lille v Lize mistrů. Na Instagramu se kál za nepřijatelný čin

Zdroj: Skyrapa/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Reklama
Další články z SportyŽivě
Vedení českých rozhodčích odmítá říct, jestli sudí chybovali. Předseda FAČR Trunda slíbil vysvětlení, pak couvl
Vedení českých rozhodčích odmítá říct, jestli sudí chybovali. Předseda FAČR Trunda slíbil vysvětlení, pak couvl
Ostapenková se na US Open slovně obořila na trenéry soupeřek. Její lotyšská protihráčka ve čtyřhře jí odmítla podat ruku
Ostapenková se na US Open slovně obořila na trenéry soupeřek. Její lotyšská protihráčka ve čtyřhře jí odmítla podat ruku

V pondělí 7. září 2026 se třetí kolo dámské čtyřhry US Open proměnilo v detonátor, který odpálil tři...

Fenin se na tiskové konferenci tulil ke známé pornoherečce, která na Českých lvech běhala nahá
Fenin se na tiskové konferenci tulil ke známé pornoherečce, která na Českých lvech běhala nahá

Bývalý bundesligový útočník Martin Fenin a provokatérka Nikol Lauberová předvedli na pondělní tiskovce...

Fotbalista Haraslín žije v saudskoarabském pekle při 47 °C. Manželka ukázala luxusní bydlení za plotem, kde platí jiná pravidla
Fotbalista Haraslín žije v saudskoarabském pekle při 47 °C. Manželka ukázala luxusní bydlení za plotem, kde platí jiná pravidla

12. srpna 2026 podepsal Lukáš Haraslín tříletý kontrakt s Al-Fateh SC. Místo nového domova: Al-Hofuf,...

Nosková měla ve třetím setu brejk k dobru a byla blízko senzaci. Sabalenková ale otočila drama v super tie-breaku
Nosková měla ve třetím setu brejk k dobru a byla blízko senzaci. Sabalenková ale otočila drama v super tie-breaku

Linda Nosková byla od semifinále US Open vzdálená pár míčů. Aryna Sabalenková potřebovala vytáhnout...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.