Mladší Mbappé udeřil soupeře loktem do obličeje a potopil Lille v Lize mistrů. Na Instagramu se kál za nepřijatelný čin

Úterý 8. září 2026, Stade Pierre-Mauroy, první kolo ligové fáze Ligy mistrů. Ethan Mbappé, mladší bratr Kyliana, nastoupil v základní sestavě Lille proti Realu Betis a do dvanácté minuty vypadal jako hrdina večera. Jeho centr našel hlavu Uedy a domácí vedli 1:0. O čtyřicet čtyři minut později odcházel ze hřiště s přímou červenou kartou, zatímco jeho spoluhráči čelili zbytku zápasu v deseti. Lille nakonec padlo 2:3 a Ethan ještě téže noci zveřejnil na Instagramu omluvu, v níž porážku vzal výhradně na sebe.
Večer dvou tváří
Ethan Mbappé šel do zápasu s Betisem jako hráč, který v sezoně 2026/27 odehrál tři ligové starty, nasbíral 189 minut a neměl na kontě jediný přímý gólový příspěvek. Centr na Uedu ve 12. minutě byl jeho premiérovou asistencí v oficiálním utkání nového ročníku. Lille drželo vedení do 38. minuty, kdy Lo Celso srovnal na 1:1. Po přestávce se zápas rozpadl. Bartra hlavou otočil na 2:1 pro Betis ve 49. minutě, o čtyři minuty později Parrott zvýšil na 3:2 pro hosty. Pro Betis to byl návrat do Ligy mistrů po jednadvaceti letech, a návrat vítězný.
Lille se ocitlo ve ztrátě a potřebovalo reagovat. Místo toho přišel zlom úplně jiného druhu.
Loket, VAR a přímá červená
V 56. minutě, krátce po třetím gólu Betisu, se k Ethanovi přiblížil brazilský stoper Natan. Přesná slova, která padla, veřejné zdroje nezachycují, mluví se o provokaci a posměšku po oslavě gólu. Natan dostal žlutou kartu za nesportovní chování. Ethan ale reagoval jinak: udeřil soupeře pravým loktem do hlavy. Hlavní rozhodčí Georgi Kabakov situaci přímo neviděl. Upozornil ho VAR.
Po zhlédnutí záznamu na monitoru Kabakov vytáhl přímou červenou. Technické vysvětlení UEFA popisuje incident jednoznačně: hráč Lille číslo 8 „úmyslně udeřil soupeře pravým loktem do hlavy mimo souboj o míč“. Nešlo o kontakt v herní situaci. Nešlo o souboj o balon. Šlo o úder.
Trenér Davide Ancelotti po zápase řekl, že právě červená karta „totálně změnila dynamiku utkání“. Lille dohrávalo v deseti zbývajících třicet čtyři minut a na vyrovnání nedosáhlo. Konečný stav 2:3 znamenal nulu bodů hned na startu ligové fáze.
Omluva z instagramového příběhu
Ještě v noci po zápase Ethan zveřejnil na Instagramu příběh, který zachytily L’Équipe i Foot Mercato. Klíčová pasáž zněla: „Chci se omluvit spoluhráčům, realizačnímu týmu i fanouškům za tento nepřijatelný čin. Porážka je zcela moje vina.“ Uzavřel stručným „Promiňte“.
Na devatenáctiletého hráče, který se veřejně vnímá hlavně přes příjmení slavnějšího bratra, je to nezvykle přímé přijetí odpovědnosti. Žádné vysvětlování kontextu, žádné odkazování na provokaci. Jen uznání, že nechal tým v problémech v největší klubové soutěži.
Co hrozí: trest a ztracený manévrovací prostor
Podle článku 63 pravidel UEFA Champions League 2026/27 je vyloučený hráč automaticky suspendován pro příští zápas v klubové soutěži UEFA. Ethan tak jistě vynechá druhé kolo ligové fáze. Otevřená zůstává otázka, zda disciplinární komise trest navýší; disciplinární řád UEFA počítá u napadení jiného hráče standardně se suspendací na tři soutěžní zápasy. K datu publikace tohoto článku veřejná stránka UEFA s disciplinárními rozhodnutími žádný nový verdikt k tomuto případu neobsahuje.
Pro Lille je ztráta bodů v úvodním domácím kole citelná. V novém formátu Ligy mistrů postupuje do osmifinále přímo osm nejlepších týmů ligové fáze, pozice 9 až 24 míří do play-off a zbytek vypadává. Domácí porážka na startu zužuje manévrovací prostor dřív, než se soutěž pořádně rozjela.
Zkrat, ne odepsání
Ancelotti po zápase mluvil o „mnoha malých chybách“, které Lille draze zaplatilo, a o tom, že situace musí sloužit jako velké poučení. Zmínil práci na zvládání emocí v tréninku, ne odstavení hráče. Ethan měl před Betisem důvěru trenéra i místo v základní sestavě. Jedna asistence a jedna červená karta v rozmezí čtyřiceti čtyř minut vykreslují přesně ten typ střetu, který definuje mladé kariéry: talent, který už stačí na evropskou úroveň, vedle emoční zralosti, která ještě ne.
Příští týdny ukážou, jestli Ethan Mbappé dokáže z nejhoršího večera své dosavadní kariéry vytěžit víc než omluvu na Instagramu. Disciplinární komise UEFA má slovo jako první.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle