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Vlci u Kleku a Neumu: Turisté v jižní Dalmácii dostali doporučení, ať si hlídají psy

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Vlci u Kleku a Neumu: Turisté v jižní Dalmácii dostali doporučení, ať si hlídají psy. Chorvatsko zůstává pro Čechy synonymem slané vody a grilu na terase. V jižní Dalmácii u hranic s Bosnou a Hercegovinou ale místní obce hlásí vlky blíž k domům, než byste čekali. Varování turistům proto platí hlavně pro okraj lesa, večerní stezky a venčení psa, ne pro pláž plnou lehátek. Šelma člověka obvykle mine. Pes na volno už takovou jistotu nemá.
Vlci u Kleku a Neumu: Turisté v jižní Dalmácii dostali doporučení, ať si hlídají psy

Vlci u Kleku a Neumu: Turisté v jižní Dalmácii dostali doporučení, ať si hlídají psy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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