Vlci u Kleku a Neumu: Turisté v jižní Dalmácii dostali doporučení, ať si hlídají psy. Chorvatsko zůstává pro Čechy synonymem slané vody a grilu na terase. V jižní Dalmácii u hranic s Bosnou a Hercegovinou ale místní obce hlásí vlky blíž k domům, než byste čekali. Varování turistům proto platí hlavně pro okraj lesa, večerní stezky a venčení psa, ne pro pláž plnou lehátek. Šelma člověka obvykle mine. Pes na volno už takovou jistotu nemá.
Kde se vlci objevují u Kleku a Neumu
Hlášení přicházejí z obcí Kula Norinska a Zažablje, z Nových Sel u hřbitova i z Krvavce. Jde o vnitrozemí pár kilometrů od přímořského Kleku a koridoru u bosenského Neumu, kudy Češi jezdí k Pelješackému mostu. Obec Kula Norinska veřejně žádala o opatrnost poté, co lidé ráno viděli dva vlky a jinde se pes při venčení s šelmou střetl. Zvířata se drží okraje lesa, polních cest a soumraku. Vytí k domům doléhá. To ještě neznamená, že vlk leží u plážového baru. Znamená to, že hinterland Neretvy přestal být prázdný.
Už se objevují přímo u domů
Ještě před deseti lety bylo setkání u osady výjimkou. Dnes místní popisují šelmy častěji, někdy skoro denně na stejném okruhu. Vlk ujde za den desítky kilometrů, smečka hledá potravu a nové teritorium. Kde ubyde divoké zvěře, zvíře zkusí okraj obce, kompost, volně pobíhajícího psa. Jeden muž z Kuly Norinské vyprávěl, že mu při venčení vyskočil vlk před belgického ovčáka. Pes šelmu srazil a ta utekla. Takové historky se šíří rychle. Úřad proto radí nechodit sám za tmy po okraji vesnice.
TIP: Schubertovu lebku mu museli vyrvat a za chování ke studentkám by dnes seděl, komponoval ale krásně.
Foto: Pixabay
Obezřetní by měli být především majitelé psů
Vlk člověka skoro nenapadá. Pes je pro něj konkurent i kořist. Na dovolené proto venčete na vodítku, zvlášť za svítání a soumraku. Misku s granulemi nenechávejte venku přes noc. Odpadky zavírejte. Belgický ovčák patří v Chorvatsku mezi plemena, která na veřejnosti často musí mít vodítko i náhubek. Volný pes v křoví umí konflikt vyvolat dřív, než stačíte zareagovat. Když šelmu uvidíte, klidně couvejte, nekřičte, nenechte psa utíkat za ní. Děti držte u sebe. Fotku z deseti metrů nechte být.
Jak se chovat a co platí v zákoně
Vlk je v Chorvatsku přísně chráněný. Střílet ho, plašit motorem nebo házet kamením je zakázané. Setkání ohlaste obci nebo policii, ať mají přehled. Do národních parků se psem jen na vodítku. Na značkovaných plážích vlk neřeší, řeší ho výšlap do macchie nad Klekem a večerní zkratka polem. S sebou berte baterku, psa po koupání osušte v plotě areálu, ne v olivovém háji za vesnicí. Dovolená u moře tím nekončí. Jen se posune o kousek dál od lesa, jakmile slunce klesne.
Most Pelješac vás od Neumu odvede rychleji než dřív, takže Klek zůstává oblíbenou zastávkou. Když plánujete výlet do vnitrozemí, zeptejte se v apartmánu, jestli obec zrovna hlásí šelmy. Místní vědí víc než mapy. A pokud jedete jen k moři a zpátky do domu, žijete vedle příběhu, který se týká hlavně okraje vesnice. I tak se vyplatí nenechávat balkonové dveře dokořán s miskou granulí na terase. Stačí malá změna návyku a klidná hlava. Vlk není atrakce na selfíčko, je to soused z kopce.
Zdroje info: Autorka, https://metkovic-news.com/news/upozorenje-gradanima-uoceni-vukovi-na-podrucju-novih-sela-i-krvavca/, https://www.dnes24.sk/chorvatsko-riesi-velky-problem-nedaleko-oblubeneho-letoviska-sa-pohybuju-vlky-472576, https://croatiapetguide.com/cs/nebezpecna-plemena-psu-v-chorvatsku, https://croatiapetguide.com/cs/turistika-se-psem-v-chorvatsku
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Vlci u Kleku a Neumu: Turisté v jižní Dalmácii dostali doporučení, ať si hlídají psy
first appeared on Svět cestovatele
.