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Pohádka o kouzelných botách, které odmítaly chodit tam, kam se člověk bál

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Dennívýzva
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V jedné vesnici pod vysokými javory žil švec jménem Barnabáš. Byl to švec tichý, pečlivý a měl tak dobré ruce, že dokázal opravit botu, která už sama přestala věřit, že se někdy podívá na cestu. V jeho dílně voněla kůže, vosk a dřevo. Na policích stály střevíce sváteční, holínky blátivé, papuče unavené, dětské botky s okopanými špičkami a jedny zvláštní boty, které nikomu nepatřily.
Pohádka o kouzelných botách, které odmítaly chodit tam, kam se člověk bál

Pohádka o kouzelných botách, které odmítaly chodit tam, kam se člověk bál

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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Pohádky bez konce
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