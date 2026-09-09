Alcaraz neobhájí titul na US Open. Američan Shelton ho zlomil v pětisetové bitvě, která trvala čtyři a půl hodiny

Ben Shelton stál na základní čáře Arthur Ashe Stadium, kolem něj zbytky publika, které vydrželo celou noc, a servíroval při stavu 9:7 v super tie-breaku pátého setu. Eso, 235 km/h. Konec. Čtyři hodiny dvacet osm minut trvající bitva skončila výsledkem 7-6(5), 1-6, 3-6, 6-1, 6-7(7) z pohledu Alcaraze, a s ním i obhajoba jeho loňského titulu. Žádné odstoupení, žádné nové zranění zápěstí. Prostě lepší soupeř v rozhodujícím momentu.
Devět gamů, které přepsaly scénář
První set naznačoval, že Alcaraz má zápas pod kontrolou. Vyhrál tie-break 7:5 a zdálo se, že směřuje k další hladké výhře: do čtvrtfinále přišel s bilancí 12:1 na sety a na kurtu strávil necelých deset hodin, výrazně méně než Shelton. Jenže právě tady se příběh zlomil.
Shelton odpověděl sérií devíti her v řadě. Druhý set 6:1, třetí 6:3. Z hráče, který prohrával, se stal hráč, který diktoval tempo. Jeho servis létal přes 225 km/h, returny tlačily Alcaraze hluboko za základní čáru a úhlované údery z obou stran nedávaly Španělovi čas na přípravu. Oficiální report US Open to shrnul prostě: Sheltonův servis, returny a údery od základní čáry byly na Alcaraze příliš.
Alcaraz ale není čtyřnásobný grandslamový šampion náhodou. Čtvrtý set vyhrál 6:1 a srovnal na 2:2 na sety. Jenže fyzická daň za comeback po čtyřapůlměsíční pauze kvůli zranění pravého zápěstí se začala projevovat. Agentura AP popsala, že před pátým setem Alcaraze přemohla nevolnost.
Super tie-break, který rozhodl o všem
Pátý set se táhl do tie-breaku do deseti bodů. Alcaraz vedl 5:3 a byl dva body od semifinále. Dva body. A pak přišel Shelton.
Třiadvacetiletý levák z Atlanty vytáhl sérii servisů přes 225 km/h, ke kterým Alcaraz nestíhal ani natáhnout raketu. Španěl mu pomohl několika chybami, ať už únavou, napětím, nebo obojím. Ze stavu 3:5 Shelton otočil na 10:7. Poslední bod? Eso, 235 km/h, do středu. Žádná diskuse.
Byl to první Sheltonův skalp hráče z první trojky světového žebříčku v kariéře. A nebyl náhodný. Vzájemná bilance před zápasem sice říkala 3:0 pro Alcaraze, ale poslední duel na Roland Garros 2025 už ukázal, že se Shelton přibližuje, padl až 7-6(8), 6-3, 4-6, 6-4. V New Yorku konečně prorazil.
Americký sen dva zápasy od reality
Sheltonův postup má rozměr přesahující jeden zápas. V semifinále narazí v pátek 11. září na krajana Francese Tiafoa, což znamená jediné: USA bude mít jistého finalistu mužské dvouhry US Open. Naposledy americký muž zvedl trofej na grandslamu v roce 2003, kdy Andy Roddick vyhrál právě tady. Třiadvacet let čekání.
Pořadatelé US Open téma otevřeně tematizovali už před turnajem a psali o nejotevřenější příležitosti za celou éru. Absence Sinnera, Alcarazův návrat po zranění, silné americké léto, to všechno hrálo do karet. Teď už to není jen narativ. Shelton a Tiafoe mají mezi sebou vyrovnanou newyorskou historii: Shelton vyhrál jejich čtvrtfinále 2023, Tiafoe mu to vrátil v pěti setech ve třetím kole 2024. Páteční semifinále bude těsné.
Na druhé straně pavouku zůstává papírovým favoritem nasazená jednička Alexander Zverev, padesát výher v sezoně, letošní titul z Roland Garros. Ale mužský turnaj je po Alcarazově vyřazení otevřenější, než si kdokoli před čtrnácti dny představoval.
Česká stopa: Nosková bojovala, Muchová si odvezla trofej
Čtvrtfinále US Open mělo i českou linku. Linda Nosková se dostala mezi osm nejlepších, kde narazila na Arynu Sabalenkovou. Prohrála 7-6(1), 3-6, 7-6(7), Sabalenková po zápase přiznala, že se ve třetím setu tlačila na absolutní limit.
Karolína Muchová vypadla ve třetím kole s Emmou Navarrovou, ale její sezona zdaleka není neúspěšná. Tituly z Dauhá a Bad Homburgu, finále Wimbledonu, aktuální sedmé místo žebříčku WTA. A z New Yorku si přece jen odvezla trofej, ve smíšené čtyřhře po boku Jakuba Menšíka.
Co si Alcaraz odnáší
Alcaraz po zápase řekl, že jedním z cílů návratu bylo odehrát zápasy a zůstat zdravý. To splnil. Čtyři a půl měsíce mimo okruh, pak pět zápasů bez nového zranění a čtvrtfinále grandslamu. Sportovně porážka, fyzicky úspěšný návrat.
Shelton si odnáší víc. Třetí grandslamové semifinále, první výhru nad elitním hráčem a reálnou šanci ukončit nejdelší americké čekání v historii mužského tenisu. V pátek v noci se ukáže, jestli energie z toho, co se stalo ve 3:33 ráno, vydrží ještě o dva zápasy déle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář