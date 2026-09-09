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Růže řezané ve špatný měsíc příští rok nezkvetou. Zkušení zahradníci se řídí jedním jednoduchým pravidlem podle zóny

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Březen, duben, nebo až po odkvětu? Odpověď se skrývá v kombinaci typu růže a průběhu vašeho lokálního jara. Kdo sleduje obojí, odmění ho keře obsypané květy. Kdo řeže naslepo podle kalendáře, riskuje celou sezonu.
Růže řezané ve špatný měsíc příští rok nezkvetou. Zkušení zahradníci se řídí jedním jednoduchým pravidlem podle zóny

Růže řezané ve špatný měsíc příští rok nezkvetou. Zkušení zahradníci se řídí jedním jednoduchým pravidlem podle zóny

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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