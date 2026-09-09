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Lodě v Perském zálivu krouží nad letišti a jadernými elektrárnami. Navigace ukazuje nesmysly a může za to Írán

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Více než tisíc lodí za jediný den vykázalo polohu, která nedávala smysl. Některé se na obrazovkách objevily uprostřed letiště nebo uvnitř jaderné elektrárny.
Kontejnerová loď přepravující zásilky

Kontejnerová loď přepravující zásilky

Zdroj: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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