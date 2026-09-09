Ďáblova prdel láká turisty už svým názvem. V okolí najdete rozhlednu, lesní hřiště i Kamenný stůl

Skalní útvar Ďáblova prdel patří mezi nejznámější a nejvyhledávanější přírodní zajímavosti České Kanady. Pozoruhodný žulový balvan dostal své jméno podle zcela specifického tvaru vytvořeného samotnou přírodou. K tomuto oblíbenému výletnímu cíli vede nenáročná trasa malebnou jihočeskou krajinou. Zvládnou ji bez potíží i rodiny s malými dětmi. Dílo přírodní eroze v hlubokých lesích
Česká Kanada na
ukrývá ve svých lesích celou řadu fascinujících žulových seskupení. Kolem obcí Kunžak, Zvůle a Stálkov narazíte na obří balvany, kamenné ostrůvky na loukách i zvláštní prohlubně označované jako skalní mísy. Lidé jim v minulosti přisuzovali rituální význam a věřili v jejich tajemnou moc. Obrovské kameny často leží přímo na březích místních rybníků nebo rovnou vystupují z vody. jihu Čech
Největší pozornost přitahuje masivní útvar ukrytý nedaleko osady U Panského lesa v pomyslném trojúhelníku vesniček Terezín, Nový Svět a Valtínov. Mohutný žulový blok formovalo po dlouhá staletí postupné zvětrávání a přirozená eroze horniny. Výsledek tohoto procesu vizuálně připomíná lidské pozadí a při osobní návštěvě místa snadno pochopíte volbu jeho neobvyklého názvu. Kámen leží v lese asi dvě stě metrů od zelené turistické značky. Zcela zaslouženě se stal hlavním symbolem celého přírodního parku.
Ďáblova prdel u vsi Valtínov v okrese Jindřichův Hradec. FOTO: Fojsinek, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Pohodová trasa začíná u starého mlýna
Nejlepší přístup k balvanu nabízí tematická naučná stezka. Výchozím bodem je zpoplatněné parkoviště u Valtínovského mlýna. Odbočíte na něj ze silnice číslo 151 spojující Kunžak a Český Rudolec. Kdo dává přednost hromadné dopravě, může využít autobusovou zastávku v obci Valtínov. Nachází se asi kilometr a půl od výchozího bodu.
Samotná naučná stezka měří rovné tři kilometry. Během procházky narazíte na jedenáct informačních panelů věnovaných místní fauně i flóře. Cesta se vine nádhernou přírodou a prochází kolem malebného rybníčku Štrpské pleso. Převýšení je minimální a trasa nevyžaduje žádnou speciální fyzickou přípravu. Výlet si užijí rekreační turisté i občasní výletníci.
Dřevěná rozhledna a lesní hřiště
Výlet k žulovému masivu nabízí další zajímavé zastávky v bezprostředním okolí. Na Havlově hoře stojí unikátní rozhledna U Jakuba, jejíž dřevěná konstrukce připomíná obří tužku. Z jejího vrcholu se otevírá nádherný výhled do kraje. Přímo pod stavbou vyrostl prostorný lesopark plný zábavních prvků. Děti tu najdou rozlehlé bludiště, houpačky i pískoviště.
Na stejném místě si odpočinete u dřevěných stolů s lavičkami. Fungují zde stánky s občerstvením pro rychlé doplnění energie před další cestou. Celý areál je koncipován pro naprosto uvolněný rodinný výlet.
Tajemné kameny v okolí Kunějova
V okolních lesích směrem na Kunějovské samoty narazíte na další pozoruhodné útvary. Při procházce po žluté turistické trase objevíte takzvaný Kamenný stůl. Odborníci i místní obyvatelé ho považují za prehistorický megalit.
Kousek od něj leží podivné základy kruhové stavby a kámen neobyčejného tvaru. Z jeho povrchu prý vystupuje kamenná tvář s vyceněnými zuby. Pro milovníky památek se jako další bod výletu nabízí návštěva románské pevnosti Landštejn, jedné z nejlépe dochovaných hradních zřícenin u nás.
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