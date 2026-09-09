Bartošák ukázal fotku s neznámou ženou z finské restaurace. Obličej jí ale zakryl. Tají snad novou lásku?

Snímek z 8. září
Načasování není náhodné. Finská Liiga odstartovala 4. září, Pelicans Lahti vyhráli oba úvodní zápasy a Bartošák figuruje na oficiální soupisce pro ročník 2026/2027. Klubový týdenní report ze 7. září ho sice vede s průběžně vyhodnocovaným zdravotním stavem, ale jinak je součástí kádru, který má za sebou úspěšnou záchranu i prodloužení smlouvy. Právě do téhle relativně klidné sportovní fáze brankář umístil svůj osobní signál.
Co víme, a co ne
Shrňme si ověřitelné minimum:
- Žena na fotografii není veřejně identifikovaná. Neexistuje jméno, označený profil ani její vlastní vyjádření.
- Místo je helsinská steaková restaurace; přesný název se z dostupných zdrojů nedá spolehlivě doložit.
- Motiv zakrytí obličeje Bartošák nikde nevysvětlil. Když někdo sám zveřejní snímek a zároveň skryje identitu druhé osoby, jde spíš o dávkování informace než o únik. Ale i to je dedukce, ne fakt.
Formulace „nová láska“ tak zůstává novinářskou zkratkou. Může jít o partnerku, kamarádku, náhodnou společnici u večeře. Bez vyjádření obou stran to nelze rozhodnout.
Finský restart v číslech
Bartošákova cesta do Lahti má jasnou logiku. V Česku mu po sérii mimosportovních kauz a konci v Hradci Králové nezbylo moc dveří. Pelicans ho přijali v prosinci 2024, protože ho znali z dřívějška a potřebovali gólmana. Pomohl jim udržet nejvyšší soutěž. V dubnu 2025 klub oznámil prodloužení spolupráce. Na podzim 2025 v rozhovoru pro iSport řekl, že ho mrzí, kolik lidí a týmů zklamal. V prosinci 2024 pro Seznam Zprávy formuloval větu, která se stala jeho nejcitovanější sebereflexí: „Rozbilo se toho hodně. A můžu za to já.“
Sportovně tedy Finsko funguje. Bartošák má pevnější pozici než při kterémkoliv z posledních českých angažmá. Jenže obraz „napravený muž v cizině“ má trhliny.
Minulost, která se vrací
V dubnu 2025, během baráže proti Jokeritu, vytáhli helsinští fanoušci transparent narážející na domácí násilí. Finská MTV Uutiset o tom referovala jako o šokující zprávě. Bartošák sám tehdy pro finský Yle řekl, že v Lahti ho milují a jinde nenávidí.
V červnu 2026 přišla další kauza, tentokrát kvůli jeho instagramovým výrokům o menšinách. Pelicans se museli veřejně ohradit. Česká média okamžitě připomněla celý katalog starých průšvihů. A právě tenhle mechanismus je klíčový: každá nová Bartošákova událost, ať sportovní, osobní, nebo kontroverzní, automaticky aktivuje celou jeho historii.
Na konci roku 2024 jeho bývalá manželka Dominika na sociálních sítích popsala „nejtěžší rok v životě“. Zveřejnila komunikaci s obviněními, zmínila soudy, stěhování, urážky. Sdílela dokument, podle nějž byly obě děti po rozvodu svěřeny do její péče. Kontrast s uhlazeným restauračním snímkem z letošního září je ostrý, a záměrný. Bartošák dnes kontroluje, co o sobě pustí ven, mnohem pečlivěji než dřív.
Řízený obraz, nebo skutečná změna?
Podle nás je fotografie z Helsinek přesně tím, čím vypadá: kontrolovaným gestem člověka, který se naučil pracovat se svým veřejným obrazem. Zakrytý obličej není tajemství, je to filtr. Bartošák ukázal, že vedle něj někdo je, ale nedal nikomu dost materiálu na to, aby z toho vznikl příběh, který neřídí on sám.
Otázka, jestli ve Finsku žije stabilnější verzi sebe, nebo jen lépe řídí, co o sobě vypouští, zůstává otevřená. Sportovní data mluví v jeho prospěch. Červnová kauza a fanouškovské transparenty mluví proti. Restaurační fotka nemluví vůbec, jen ukazuje, že Bartošák ví, kde je hranice mezi odhalením a kontrolou, a umí po ní chodit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka