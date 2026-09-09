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Bartošák ukázal fotku s neznámou ženou z finské restaurace. Obličej jí ale zakryl. Tají snad novou lásku?

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Dennívýzva
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Luxusní steaková restaurace v Helsinkách, dva lidé u stolu, sklenky vína. Na instagramovém snímku, který Patrik Bartošák zveřejnil 8. září 2026, sedí vedle ženy v černém. Její obličej je zakrytý. Žádný popisek, žádné označení, žádné jméno. Česká média snímek během hodin převzala a začala spekulovat o „nové lásce\“, jenže ověřitelných faktů je v celé věci tak málo, že se vejdou do jedné věty: neznámá žena, nepotvrzený vztah, řízené odhalení bez identifikace.
Bartošák ukázal fotku s neznámou ženou z finské restaurace. Obličej jí ale zakryl. Tají snad novou lásku?

Bartošák ukázal fotku s neznámou ženou z finské restaurace. Obličej jí ale zakryl. Tají snad novou lásku?

Zdroj: Mountfield HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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