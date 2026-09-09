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Vedení českých rozhodčích odmítá říct, jestli sudí chybovali. Předseda FAČR Trunda slíbil vysvětlení, pak couvl

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Komise rozhodčích FAČR přestala veřejně říkat, jestli sudí chybovali. Místo toho pustí zvuk z VAR a nechá fanoušky, ať si udělají názor sami.
Vedení českých rozhodčích odmítá říct, jestli sudí chybovali. Předseda FAČR Trunda slíbil vysvětlení, pak couvl

Vedení českých rozhodčích odmítá říct, jestli sudí chybovali. Předseda FAČR Trunda slíbil vysvětlení, pak couvl

Zdroj: FAČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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