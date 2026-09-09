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Cerro El Cono v Amazonii má tvar pyramidy a nikdo neví proč. Izolovaný kužel stojí stranou pohoří, geologie mlčí

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Představte si kužel vysoký zhruba 850 metrů nad mořem, jehož svahy se zvedají nad okolní prales s téměř geometrickou pravidelností.
Cerro El Cono v Amazonii má tvar pyramidy a nikdo neví proč. Izolovaný kužel stojí stranou pohoří, geologie mlčí

Cerro El Cono v Amazonii má tvar pyramidy a nikdo neví proč. Izolovaný kužel stojí stranou pohoří, geologie mlčí

Zdroj: Foto: Diego Delso / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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