Cerro El Cono v Amazonii má tvar pyramidy a nikdo neví proč. Izolovaný kužel stojí stranou pohoří, geologie mlčí

Žádné rozeklané hřebeny, žádné rozpadlé útesy, jen strmý, lesem pokrytý jehlan, který vypadá, jako by ho do krajiny zasadil obr s pravítkem. Právě tahle nepravděpodobná dokonalost tvaru přitahuje pozornost vědců, cestovatelů i konspiračních nadšenců už přinejmenším dvě desetiletí. Jenže zatímco satelitní snímky a přeletové záznamy dokládají existenci vrcholu naprosto jednoznačně, ve veřejně dostupných zdrojích chybí to zásadní: přímý odběr horniny, petrografická analýza, radiometrické datování. Hora je viditelná, zmapovaná, a přesto geologicky neověřená.
Proč kužel uprostřed pralesa vypadá jako vytesaná pyramida
Cerro El Cono leží v jižní části pohoří Sierra del Divisor na peruánsko-brazilské hranici. Od hlavních masivů ho odděluje nížinný pralesní terén protknutý říční sítí, takže z okolní roviny vystupuje jako osamocený výběžek. Právě tato izolace posiluje dojem geometrické přesnosti, protože chybí sousední vrcholy, které by siluetu relativizovaly.
Podle
zprávy Field Museum z roku 2006 patří El Cono do skupiny výšinných útvarů San Lucas–Tahuayo–El Cono. Peruánská správa chráněných území SERNANP ho řadí mezi geomorfologické dominanty parku. A nominační materiál UNESCO popisuje jižní část Sierra del Divisor jako krajinu „dokonalých i useknutých kuželů“, které vznikly vulkanickou činností zhruba před čtyřmi až pěti miliony let, tedy výrazně později než Andy a v geologicky odlišném kontextu amazonské pánve.
Takové vulkanické kužely se podle Field Museum jinde v celé Amazonii nevyskytují. El Cono mezi nimi vyniká symetrií a osamělostí. Lze si ho přiblížit srovnáním s Kunětickou horou nebo Ralskem, osamocenými vulkanickými dominantami vypreparovanými erozí. Zásadní rozdíl: u českých protějšků geologové dávno znají složení horniny do posledního minerálu. U El Cona takový rozbor neexistuje.
VIDEO Proč věda ví, kde hora stojí, ale netuší, z čeho je
Regionální data k dispozici jsou. Přeletové záznamy, satelitní analýzy, zonace parku, odhady stáří celé vulkanické části Sierra del Divisor, to vše existuje. Chybí však cílený terénní průzkum samotného vrcholu: nikdo veřejně nedoložil, že vystoupal na svahy El Cona, odebral vzorky a podrobil je laboratorní analýze.
Důvody jsou trojí a navzájem se zesilují:
Logistická odlehlost. Hora leží v jednom z nejhůře přístupných koutů peruánské Amazonie. Jakákoli expedice vyžaduje letecký přesun, říční dopravu a následný pěší průnik hustým pralesem. Ochranný režim. Sierra del Divisor získala status národního parku v roce 2015 dekretem peruánského ministerstva životního prostředí. Přísně chráněné zóny v okolí El Cona počítají s výrazně omezeným či zcela zakázaným vstupem třetích osob. Překryv s rezervou Isconahua. Prostor kolem vrcholu se kryje s územím vyhrazeným pro Iskonawy, domorodou skupinu žijící v dobrovolné izolaci. Field Museum přímo uvádí, že prioritní lokalita u El Cona byla z biologického inventáře v roce 2005 vyřazena právě kvůli tomuto překryvu.
V roce 2023 SERNANP povolil biologický výzkum ve vybraných částech parku. Území tedy rozhodně nestojí mimo dosah vědy. Jenže povolení se týkalo biologie, nikoli geologie El Cona. Hora zůstává paradoxem: je sledovaná, chráněná, spravovaná, a přitom v tom nejpodstatnějším bodě neprobádaná.
Roebiri: hora, která pro Iskonawy znamená domov předků
Pro Iskonawy nese vrchol jméno Roebiri a představuje území spjaté s pamětí a identitou komunity. Podle
dokumentu peruánského ministerstva kultury z roku 2020 jde o místo, kde Iskonawové lokalizují svůj původ a odkud byli v průběhu 20. století postupně vytlačováni. Akademické práce o iskonawštině potvrzují, že první kontakt s vnějším světem proběhl právě v blízkosti úpatí El Cona.
Dostupné materiály hovoří o domově, paměti a vazbě k území, nikoli o příběhu stvoření vrcholu. I tak je tato vazba jedním z klíčových důvodů, proč se k hoře nedostane ani odhodlaný geolog s povolením: práva izolovaných komunit mají v peruánském právním rámci přednost před vědeckou zvědavostí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková