Wi-Fi signál můžete natáhnout až na 500 metrů. Stačí správně rozmístit pár zařízení, která stojí pár stovek

Klíč je v tom, že nejde o jednu univerzální krabičku. Slibovaných 500 metrů se v domácím prostředí opírá o powerline technologii, konkrétně novější standard G.hn, který data přenáší po elektrickém vedení v domě. Uvádí to například
devolo u své řady Magic. Běžnější HomePlug sady dostupné v českých e-shopech deklarují dosah po rozvodech kolem 300 metrů, což pro rodinný dům nebo větší byt bohatě stačí. Cena pár stovek sedí na základní Wi-Fi repeatery, třeba TP-Link TL-WA854RE je na Alze za 399 Kč, dualband RE200 za 589 Kč. Powerline kit s Wi-Fi už začíná na nižších tisících. Jsou to dvě různé technologie, dvě cenové hladiny a dva odlišné scénáře použití. Repeater: levná záplata na jeden mrtvý kout
Wi-Fi repeater funguje jednoduše: zachytí signál z routeru a zopakuje ho dál. Stojí pár stovek korun, nastavíte ho přes tlačítko WPS nebo mobilní aplikaci a celý proces zabere minuty. Háček je v umístění. Repeater patří přibližně do poloviny cesty mezi routerem a místem, kde signál chybí, ale pořád musí chytat dostatečně silný signál z routeru. Když ho strčíte až do mrtvé zóny, zopakuje slabý signál a výsledek bude pomalý.
Druhý háček je fyzika. Každá zeď, strop, kovové potrubí nebo i zapnutá mikrovlnka signál oslabuje. Pásmo 2,4 GHz projde překážkami lépe, ale je pomalejší a přeplněnější. Pásmo 5 GHz nabídne vyšší rychlost, jenže má kratší dosah a zdmi prochází hůř, což potvrzuje i
Microsoft ve své podpoře. Repeater navíc přidává další bezdrátový „skok“, takže rychlost připojení bude obvykle nižší než přímo u routeru. Pro jednu problematickou místnost v bytě to ale stačí. Powerline: signál po drátech, kam Wi-Fi nedoletí
Powerline adaptéry řeší situace, kde repeater selhává: silné zdi mezi patry, vzdálená půda, garáž na druhém konci domu. První adaptér zapojíte do zásuvky u routeru a propojíte ethernetovým kabelem. Druhý zastrčíte do zásuvky v cílové místnosti. Data putují po elektrických rozvodech, ne vzduchem. Pokud druhý adaptér obsahuje i Wi-Fi modul (jako TP-Link TL-WPA7517 KIT), vytvoří v cílové místnosti bezdrátovou síť.
Podmínky ale existují:
Stejný elektrický okruh – oba adaptéry musí být připojené ke stejné elektrické instalaci, jinak se nemusí správně spojit. Přímo do zdi – nikdy ne do prodlužky nebo přepěťové lišty, které mohou přenos rušit nebo výrazně zhoršit. Čisté elektrické prostředí – pračky, klimatizace, nabíječky a jiné spotřebiče mohou powerline rušit.
Běžné HomePlug sady v Česku uvádějí dosah 300 metrů po vedení. Novější G.hn standard posouvá hranici na deklarovaných 500 metrů. V praxi rodinného domu ale stejně nepotřebujete stovky metrů kabeláže; důležité je, že data mohou mezi místnostmi putovat po elektrickém vedení i tam, kde by bezdrátový signál přes několik zdí a stropů výrazně zeslábl.
Kolik to stojí a kolik to žere
Cenová mapa v českých obchodech vypadá přehledně:
Zařízení Typ Cena (Alza) TP-Link TL-WA854RE Repeater 399 Kč TP-Link RE200 Repeater (dualband) 589 Kč Mercusys MP500 KIT Powerline (bez Wi-Fi) 1 099 Kč TP-Link TL-PA7017 KIT Powerline (bez Wi-Fi) 1 239 Kč TP-Link TL-WPA7517 KIT Powerline + Wi-Fi 2 039 Kč (od 1 651 Kč na Heurece)
A co elektřina? Powerline kit běží nepřetržitě. Modelový výpočet z typické spotřeby TL-WPA7517 KIT (celkem cca 9,1 W) a ceny elektřiny vychází na zhruba 490 Kč ročně. Levnější TL-WPA4220 KIT s celkovou spotřebou 7,5 W pak na přibližně 404 Kč ročně. Není to zanedbatelné, ale za celoroční provoz je to stále relativně malá položka.
Kdy zvážit mesh, a kdy stačí extender
Pokud problém dělá jedna místnost za zdí, repeater za 400–600 Kč je nejrychlejší řešení. Pokud signál potřebujete přenést přes patro nebo do vzdálené části domu, powerline kit za 1 100–2 000 Kč dává větší smysl. A pokud chcete pokrýt celý dům jednou sítí s plynulým přepínáním mezi jednotkami, existují mesh systémy: TP-Link Deco P9 kombinuje mesh s powerline backhaulem a na Alze stojí 4 499 Kč za dvě jednotky.
Čeští operátoři nabízejí i pronájem: Vodafone Super Wi-Fi za 98 Kč měsíčně, O2 Mesh za 99 Kč plus 49 Kč za booster, T-Mobile Magenta Wi-Fi od 109 Kč měsíčně. Pohodlné, ale za dva roky zaplatíte víc než za vlastní kit.
Tři pravidla správného rozmístění
Ať zvolíte kteroukoli cestu, úspěch stojí na umístění:
Repeater dejte tam, kde router ještě vysílá silný signál, ne tam, kde už nic nechytáte. Polovina vzdálenosti mezi routerem a mrtvou zónou je dobrý výchozí bod. Powerline adaptér zapojte přímo do zásuvky ve zdi. Prodlužka, přepěťová lišta nebo zásuvka na výrazně odlišném elektrickém okruhu mohou znamenat problémy. Router samotný umístěte co nejvýš a nejcentrálněji; každý centimetr navíc od podlahy a od rohu místnosti pomáhá.
Nastavení zvládnete sami. Repeater spárujete přes WPS jedním stiskem tlačítka, powerline kit většinou funguje stylem „zapoj a jede“. Žádný technik, žádné složité konfigurování.
Nejlepší síťové řešení není to s nejdelším deklarovaným dosahem, ale to, které odpovídá vašemu konkrétnímu problému. Jeden mrtvý kout vyřeší krabička za čtyři stovky. Celý dům přes tři patra si žádá powerline nebo mesh, a i to se vejde do pár tisíc.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík