Citron je nejlepším kouzlem orchidejí: Jednoduché zálivky doslova donutí ke květu i rostliny nad hrobem. Výsledek uvidíte do 24 hodin

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Citron je nejlepším kouzlem orchidejí: Jednoduché zálivky doslova donutí ke květu i rostliny nad hrobem. Výsledek uvidíte do 24 hodinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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S těmito tipy budete mít krásně kvetoucí orchideje, které budou překrásnou ozdobou vašeho bytu. Vyzkoušejte je, nebudete litovat.
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Zdroj: Fotografie: Vlastní tvorba
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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