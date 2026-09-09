Messi se vrací do španělského profesionálního fotbalu jako majitel. S Eldense se dohodl na převzetí klubu

Lionel Messi odešel ze španělského fotbalu v roce 2021 způsobem, který si s Barcelonou ani sám nepředstavoval. O pět let později se do něj chystá vstoupit znovu. Tentokrát nebude rozhodovat zápasy na hřišti ani podepisovat hráčskou smlouvu.
Má vlastnit klub.
Devětatřicetiletý Argentinec dosáhl dohody v principu na převzetí CD Eldense, které hraje druhou nejvyšší španělskou soutěž. Současná většinová vlastnická skupina TH Soluciones Group má Messimu prodat své akcie a samotný klub Reuters potvrdil, že transakce vstoupila do závěrečné fáze. Ještě ale není právně dokončená: následuje due diligence, finální smluvní proces a povinný souhlas španělské Nejvyšší rady pro sport CSD.
Je proto předčasné psát, že Messi už Eldense vlastní.
Mnohem zajímavější je, že pokud se dohodu podaří dokončit, nebude to jeho první španělský klub. A právě v tom začíná být vidět něco většího než jednorázový nákup.
Cornellà byla první krok. Eldense už je profesionální fotbal
Messi letos 16. dubna převzal UE Cornellà, klub z páté úrovně španělského systému. Pro jeho jméno šlo o symbolickou investici i kvůli vazbě na Katalánsko, kde strávil prakticky celý fotbalový vývoj a největší část kariéry. Cornellà tehdy mluvila o dlouhodobém projektu založeném na rozvoji talentu, stabilitě a místních kořenech.
Eldense je ale úplně jiný typ aktiva.
Klub z města Elda v provincii Alicante hraje Segunda División, tedy plně profesionální soutěž bezprostředně pod La Ligou. V druhé nejvyšší soutěži působí třetí sezonu z posledních čtyř a najednou už nejde jen o akademický nebo regionální projekt, kde může slavné jméno pomoci s rozvojem mládeže.
Majitel Eldense řeší profesionální rozpočet, hráčské smlouvy, trenéry, přestupy, licenční pravidla La Ligy a především sportovní výsledek.
A současná situace rozhodně není pohodlná.
Eldense je po čtyřech kolech dvacáté, získalo dva body a v neděli odvolalo trenéra Claudia Barragána. Messi tedy nevstupuje do klubu, který potřebuje jen slavného ambasadora a několik nových sponzorů. Pokud transakce projde, převezme mužstvo, které okamžitě řeší sportovní problémy.
Druhý klub během pěti měsíců už nevypadá jako náhoda
Jeden klub může být sentimentální investice. Dva během několika měsíců už začínají připomínat strategii.
Messi samozřejmě zatím nebuduje obdobu rozsáhlých multiklubových sítí, které mají City Football Group nebo Red Bull. Cornellà a Eldense jsou navíc sportovně i ekonomicky úplně jiné projekty a není zatím doloženo, že mezi nimi chce vytvářet přestupovou nebo rozvojovou cestu. Přesto je pořadí kroků nápadné.
Nejdřív klub v nižších španělských soutěžích s důrazem na rozvoj talentu. O pět měsíců později klub z profesionální Segunda División. A do toho Messiho smlouva s Inter Miami obsahuje budoucí vlastnickou linku: po konci hráčského kontraktu má získat podíl také v americkém klubu.
Fotbalista tak ještě před posledním soutěžním zápasem své kariéry skládá portfolio, které mu umožní zůstat uvnitř fotbalu úplně jiným způsobem. Ne jako trenér. Ne jako sportovní ředitel. Ale jako člověk, který rozhoduje, komu trenér a sportovní ředitel odpovídají.
Messi zatím neukazuje, že chce být druhým Beckhamem. Podobnost se ale nabízí
Přechod velkých fotbalových jmen do vlastnictví klubů samozřejmě není nový. David Beckham se stal jednou z tváří a vlastníků Inter Miami, Ronaldo Nazário investoval do Realu Valladolid a Didier Drogba či další bývalé hvězdy vstupovaly do klubových projektů v různých rolích.
Messi má ale jednu výhodu, která jeho investicím okamžitě mění hodnotu. Je to Lionel Messi. Jeho jméno dokáže přivést pozornost sponzorů, médií i fanoušků ke klubu, který by jinak mimo Španělsko sledovala jen velmi omezená část publika. Eldense může během jediného dne získat globální viditelnost, kterou by sportovně budovalo roky.
To ale současně vytváří tlak. Majitel může klubu dodat peníze a značku. Nemůže jednoduše koupit postup do La Ligy. A právě na Eldense se může poprvé naplno ukázat, jestli Messiho vlastnické ambice znamenají jen držení podílu, nebo skutečný pokus kluby dlouhodobě řídit a rozvíjet.
Eldense nepotřebuje Messiho legendu. Potřebuje fungující klub
TH Soluciones Group převzala Eldense teprve v říjnu 2025. Klub má za sebou rychlý vzestup z prostředí nižších a regionálních soutěží a v posledních letech se dokázal usadit na úrovni, která byla po velkou část jeho historie vzdálená.
Jenže Segunda División je současně nebezpečné místo pro klub bez stability. Rozdíl mezi bojem o postup a sestupem může během několika měsíců převrátit příjmy, cenu kádru i celý investiční plán.
Aktuální dvacáté místo proto není detail pod čarou. Pokud Messi převzetí dokončí, jedním z prvních rozhodnutí nové éry nebude slavnostní fotografie s dresem. Eldense už teď potřebuje nového trenéra a sportovní reakci na slabý vstup do sezony.
Právě to může být první opravdu zajímavý test toho, jaký majitel chce Messi být. Zda bude klub řízen profesionální strukturou s minimálním každodenním zásahem vlastníka, nebo zda bude jeho jméno spojeno také s konkrétními sportovními rozhodnutími.
Druhá Messiho kariéra začíná dřív, než skončila ta první
Načasování celé transakce je možná nejzajímavější.
Messi ještě pořád hraje za Inter Miami. Po nedávném konci v argentinské reprezentaci pokračuje v MLS a jeho klubová hráčská kariéra není uzavřená. Současně už ale není nutné čekat na poslední zápas, aby bylo možné sledovat, co bude následovat.
V dubnu Cornellà. V září dohoda s Eldense. Později podíl v Inter Miami. To už jsou tři různé vazby na klubové vlastnictví na dvou kontinentech.
Messi se tedy do španělského fotbalu nevrací způsobem, který by připomínal nostalgickou poslední sezonu v Barceloně. Pokud převzetí Eldense projde, vrátí se s pravomocí, jakou jako hráč nikdy neměl.
Dřív mohl rozhodnout zápas. Teď může rozhodovat, jakým směrem půjde celý klub. A možná právě proto je Eldense zajímavější než mnohem slavnější jméno na drese. Ukáže, jestli Lionel Messi po skončení jedné z největších hráčských kariér historie opravdu začíná budovat druhou – tentokrát na druhé straně fotbalového byznysu.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Messi agrees deal to purchase Spanish second-tier side Eldense [1], Reuters – Messi nears deal to acquire Spanish second-tier club Eldense [2], Reuters – Messi acquires Spanish fifth-tier club UE Cornellà [3], CD Eldense – oficiální web klubu [4].