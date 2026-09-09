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CENTRUM o páté: Má AI plán na vyhlazení lidstva? A umí mývali vyrábět věci?

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Dnešní redakční přehled přináší obraz dne, v němž se vážná varování před umělou inteligencí snoubí s politickými tahy i lehkým bizárem, který dokresluje atmosféru všednosti. Kromě hlavní osny tvořené zprávami ze světa i domova přinášíme i magazínová témata o vztazích a celebritách.
CENTRUM o páté: Má AI plán na vyhlazení lidstva? A umí mývali vyrábět věci?

CENTRUM o páté: Má AI plán na vyhlazení lidstva? A umí mývali vyrábět věci?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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