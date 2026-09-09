AI jako skrytá hrozba
Vývojář umělé inteligence Jacob Coxon opustil společnost Anthropic kvůli obavám, že AI systémy se mohou vymknout kontrole a vyhladit lidstvo. Jeho kolega Evan Hubinger přiznal, že pravděpodobnost takového scénáře v příštím desetiletí přesahuje deset procent, protože dosud neexistuje řešení problému sladění cílů superinteligence s lidskými hodnotami.
Exprezident Zeman znovu na scéně
Do české domácí politiky vstoupil exprezident Miloš Zeman, který se zapojil do kampaně hnutí ANO pro senátní volby. Podpořil kandidátku Andreu Brzobohatou, která kvůli meningokokové infekci přišla o obě nohy, a její kampaň posílil svou přítomností spolu s vicepremiérem Karlem Havlíčkem.
Letecký svět v problémech
V Británii pokračuje letecký chaos způsobený technickým problémem v řízení letového provozu, který si vyžádal zrušení více než tisíce letů. Největší problémy hlásí londýnské Heathrow, které muselo zastavit noční přílety, a přestože se závadu podařilo odstranit již v úterý, její následky jsou citelné ještě ve středu.
Když den v terénu není pro silničáře jen den v terénu
Bizarní zážitek měli pracovníci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje u čerpací stanice na okraji Tachova, kde narazili na zcela nahého mladého muže cvičícího s klikou u dodávky. Muž naznačoval kopulační pohyby a silničáři celou situaci raději zaznamenali na video jako důkaz neobvyklého setkání. A nakonec se ukázalo, že muž si pomohl k tomuto "výkonu" i pervitinem.
Jak oživit po letech vztah
Pro dlouhodobé páry, které po letech společného života cítí úbytek vášně, může být cesta zpět jednodušší, než se zdá. Intimita často ustupuje pracovním povinnostem a stereotypu, ale návrat do ložnice nemusí vyžadovat velká romantická gesta – někdy stačí věnovat vztahu více pozornosti a najít nové způsoby, jak spolu trávit čas.
Dvojí zaujetí vzhledem, ale jen jednou je to výhra
Lela Vémola při převzetí nového vozu zaujala na sociálních sítích nečekaným detailem, který přitáhl větší pozornost než její elegantní bílý outfit. Místo luxusního modelu lidé diskutovali o podivnosti jejích otevřených bot na vysokých podpatcích, respektive jejich prstů v nich. To ukazuje, jak detaily mohou přesměrovat veřejnou pozornost.
Zato Ornella Koktová si na pražském Fashion Weeku přípsala plusové body. V modelu s hlubokým výstřihem a rudými rty, které rozpálily fanoušky. Její extravagantní doplňky a ženské přednosti z ní udělaly dámu jako z jiné éry a komplimenty se po zveřejnění fotografií jen hrnuly.
Mývalí hry předmětem vědeckého zkoumání
Na mexickém ostrově Cozumel vědci náhodou zdokumentovali neobvyklé chování dvou mladých samic kriticky ohroženého mývala trpasličího, které si začaly vyrábět vlastní hračky z odpadu. Jedna z mývalích sester vytáhla z koše papír, namočila jej, zformovala do koule a začala si s ní hrát, přičemž její sestra celý postup pozorovala a později ho sama napodobila.
Dnešní den přinesl varování před technologií, která má slibovat budoucnost, i důkazy, že lidská přirozenost – od politických tahů přes bizarní situace až po hravost zvířat – zůstává nevyčerpatelným zdrojem příběhů.