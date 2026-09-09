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Dešťovka v sudu hnije, smrdí a plodí komáry? Použijte skvělý trik mého dědy

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Dennívýzva
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Sbírám dešťovku už přes dvacet let a dlouho jsem si myslela, že zelená voda a mraky komárů prostě k tomu patří. Pak jsem si vzpomněla na dědovy sudy – ty nikdy nesmrděly. A když jsem konečně pochopila proč, změnilo to celé moje léto na zahradě.
Dešťovka v sudu hnije, smrdí a plodí komáry? Použijte skvělý trik mého dědy

Dešťovka v sudu hnije, smrdí a plodí komáry? Použijte skvělý trik mého dědy

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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