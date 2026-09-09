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Režisér Adamec už rok bojuje s demencí v sanatoriu. Jeho manželka za ním jezdí každý den, vlastní čas už nezná

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Jana Adamcová měla minulý týden dorazit na akci k výročí písně Když se načančám. Na poslední chvíli odřekla, a místo oslavy popsala, jak vypadá její každodenní realita.
Režisér Adamec už rok bojuje s demencí v sanatoriu. Jeho manželka za ním jezdí každý den, vlastní čas už nezná

Režisér Adamec už rok bojuje s demencí v sanatoriu. Jeho manželka za ním jezdí každý den, vlastní čas už nezná

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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