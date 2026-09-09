Nejvyšinutější horor roku dostává pokračování. Mladý režijní zázrak už chystá Backrooms 2

Tehdy ještě pubertální Parsons vyslovil svou webovou sérií Backrooms celkem pádnou youtubovou odpověď na labyrintové šílenství z Osvícení a jeho minimalistický styl, jímž znepokojivě vyprávěl fragmentovaný příběh „mezi dvěma světy“, se přenesl také do prestižní filmové verze od A24. Bloudění na hranici reality a snu v bludišti, v němž se bezmála geniálně snoubí agorafobie s klaustrofobií, sice není soukromým uměleckým patentem mladého youtubera, ale Parsons rozvedl fenomén beztvarých liminálních prostorů zkrátka nejlépe.
Hrdinou filmu je ztroskotaný prodavač nábytku Clark (Chiwetel Ejiofor z 12 let v řetězech). Toho po dalším alkoholovém dýchánku manželka vyhodila z domu, přespává v diskontu a vylévá si frustrované srdce terapeutce Mary (Renate Reinsve z Citové hodnoty). Když v suterénu objeví průchod do „jiné dimenze“, která jako kdyby zprvu zrcadlila jeho vlastní obchod (jen v poněkud neforemném, vytrácejícím se uspořádání), zvědavost ho žene vpřed. Hlouběji ve zjevně nekonečném prostoru nachází mimo jiné jeden z nejděsivějších dlouhých záběrů v dějinách found footage a nejen mladé publikum, které žere creepypastu a v noci scrolluje děsuplný content, u toho bylo pořádně napružené i navzdory komplikovanějšímu psychologizujícímu závěru.
Parsons se díky Backrooms stal vůbec nejmladším režisérem historie, jehož dílo v zámoří ovládlo víkendové tržby, a snímek si připsal i historicky nejlepší zámořský debut pro originální horor. V průběhu května a června ho možná zastínila nevídaná trvalka Posedlost, ale Backrooms se na vlně pozitivních recenzí svezly k nejsilnějšímu výdělku pro studio A24, které se stále častěji přiklání k tvorbě franšíz. Po hororu Mluv se mnou se pokračování nevyhne ani Parsonsovu hitu, což ale není až takové překvapení. Šikovný tvůrce s pořádnou fanouškovskou základnou v zádech o tom totiž promlouval ještě před úspěšnou premiérou filmu.
„Pokračování není jen jednou z možností – je to náš záměr už od roku 2022,“ řekl. „Tenhle snímek je první částí toho, co bych si přál, aby bylo několika dějovými kroky vedoucími k tomu, co považuji za skutečné jádro celé myšlenky. Jen si nemyslím, že by se k němu dalo dostat v čase, který máte k dispozici pro jediný film.“ Magazín Dread Central tak nyní potvrdil nevyhnutelné a Backrooms 2 budou režisérovým příštím počinem, jehož koncept už zjevně delší dobu leží na stole, respektive někde hluboko pod ním ve žlutém bludišti, kde se vážně ztratit nechcete. Parsons se tedy soustředí na jiný postup než autor Posedlosti Curry Barker, jehož rovněž v A24 promptně naverbovali pro vlastní Texaský masakr motorovou pilou a jenž už stihl natočit také hororovou komedii Anything but Ghosts.
Aktivita A24 je v tomto směru zcela pochopitelná. Nejenže studio vystavěné spíš na artových a nezávislých hororech přišlo v loňské dražbě o Posedlost, která v tržbách překonala půl miliardy dolarů, ale jeho větší investice do filmů jako Občanská válka nebo nadcházející Elden Ring se zatím obtížně navracejí. Aktuálně navíc v kinech strádá akční sci-fi Onslaught od Adama Wingarda, která se o svém debutovém víkendu neprobojovala ani do top 10 americké návštěvnosti. Preference mladého publika jsou holt jinde.
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Zdroje: Dread Central, Kinobox