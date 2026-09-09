Toronto za Carla zaplatilo Mintenem a prvním kolem draftu. O rok později Boston dal mladému centru 50 milionů a Carlo už je jinde

Když Toronto Maple Leafs v březnu 2025 získalo Brandona Carla, dával obchod z pohledu klubu velmi snadno pochopitelný smysl. Toronto chtělo vyhrávat okamžitě, potřebovalo velkého zkušeného obránce a bylo ochotné zaplatit část budoucnosti za hráče, který mohl pomoci v play-off právě teď.
Boston dostal Frasera Mintena, podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2026 a čtvrté kolo 2025. Bruins navíc ponechali patnáct procent Carlova platu.
O rok a půl později už stejný obchod vypadá úplně jinak. Carlo v Torontu není. Maple Leafs ho letos v červnu poslali do St. Louis za dvě volby ve třetím kole draftu. Minten naopak právě podepsal s Bostonem sedmiletou smlouvu za 50,4 milionu dolarů. Bruins tím velmi jasně ukázali, jakou hodnotu dnes vidí v hráči, který byl pro Toronto součástí ceny za krátkodobou pomoc.
Minten potřeboval jednu celou sezonu, aby změnil svůj status
Když Bruins Mintena získali, byl zajímavým mladým centrem, nikoli hotovou hvězdou. Toronto ho draftovalo ve druhém kole v roce 2022 a před trejdem měl za sebou jen malý počet zápasů NHL.
Boston měl jiný časový horizont než Maple Leafs.
Klub v roce 2025 rozprodával část zkušeného jádra, poslal pryč také Brada Marchanda nebo Charlieho Coylea a potřeboval získávat mladší hráče a draftový kapitál. Minten přesně odpovídal profilu aktiva, na které si Bruins mohli dovolit počkat.
Čekání netrvalo dlouho. V sezoně 2025/26 odehrál všech 82 zápasů, vstřelil 17 gólů, přidal 18 asistencí a skončil s 35 body. Mezi nováčky NHL vedl s hodnocením +21 a trenéři mu postupně důvěřovali nejen v útoku, ale i v situacích bez puku.
Boston teď tuto jednu sezonu ocenil kontraktem s průměrnou roční hodnotou 7,2 milionu dolarů, který začne platit od příštího ročníku a poběží až do léta 2034.
To je podstatně víc než odměna za povedený rok. Je to sázka na to, že Minten bude součástí dalšího jádra Bruins.
Toronto neudělalo chybu tím, že chtělo Carla. Platilo za jiný čas
Při zpětném pohledu vzniká jednoduché pokušení: Boston vyhrál trejd, Toronto prohrálo. Tak rychlý rozsudek ale ignoruje důvod, proč podobné výměny vznikají.
Maple Leafs v březnu 2025 nepotřebovali dalšího hráče, který možná za dva nebo tři roky vyroste v kvalitního centra. Potřebovali obránce pro tehdejší boj o Stanley Cup. Carlo měl zkušenosti, velikost, uměl bránit oslabení a v Bostonu dlouhodobě patřil mezi spolehlivé defenzivní hráče.
Takové aktivum má pro tým v režimu „vyhrát teď" vyšší cenu než pro klub, který právě mění směr. Boston naopak získal přesně to, co chtěl: mladého hráče a draftové volby. Trejd proto dobře ukazuje, že hodnota hráče není stejná pro každého. Otázka zní, jak dobře oba kluby svůj odhad trefily.
O rok později se Toronto Carla vzdalo samo
Právě tady začíná původní výměna pro Maple Leafs stárnout nepříjemněji.
Carlo odehrál sezonu v Torontu, ale v červnu 2026 byl poslán do St. Louis. Maple Leafs za něj získali dvě volby ve třetím kole draftu.
V jednoduchém přepisu tak Toronto v roce 2025 poslalo do Bostonu Mintena, první kolo 2026 a čtvrté kolo 2025, aby Carla získalo. O něco více než rok později už Carlo v organizaci nebyl a Toronto z něj získalo dvě třetí kola.
Samozřejmě chybí jedna věc, kterou nelze vložit do tabulky: zápasy, které Carlo za Maple Leafs mezitím odehrál. Právě za ně klub původně platil. Jenže jakmile Minten podepisuje smlouvu přesahující 50 milionů dolarů, začíná být zřejmé, že Boston neobdržel jen neurčitou vyhlídku do budoucna. Dostal hráče, kterému už dnes věří jako dlouhodobému centru. A pořád k tomu měl i další draftový kapitál.
Sedm let je pro Bruins větší výpověď než 35 bodů
Mintenových 35 bodů samo o sobě nevypadá jako produkce, za kterou by se automaticky rozdávaly kontrakty přes sedm milionů dolarů ročně. Boston ale evidentně neplatí pouze současná čísla.
Mintenovi je 22 let, hraje na centru a jeho hodnota není postavená jen na gólech. Bruins oceňují jeho práci bez puku, hokejové myšlení, schopnost hrát oběma směry a předpoklad dalšího růstu. Právě proto může dlouhá smlouva dávat ekonomický smysl.
Pokud se z Mintena během několika let stane stabilní centr první nebo druhé formace a jeho ofenziva dál poroste, může 7,2 milionu v prostředí rostoucího platového stropu postupně vypadat velmi dobře.
Pokud se jeho vývoj zastaví kolem 35 bodů, Boston bude mít naopak drahý kontrakt na dlouhou dobu. Bruins si tuto nejistotu uvědomují a rozhodli se ji přijmout. To je přesně podstata dlouhodobé sázky na mladého hráče.
Jeden trejd, dvě úplně odlišné filozofie
Toronto chtělo z Mintenovy budoucí hodnoty udělat okamžitou pomoc. Boston chtěl z Carlovi okamžité hodnoty udělat budoucnost.
O osmnáct měsíců později se oba směry rozešly ještě výrazněji. Carlo už není ani v jednom z původních klubů. Minten má před sebou smlouvu až do roku 2034 a Bruins mu právě dali finanční jistotu, kterou obvykle dostávají hráči, s nimiž organizace počítá jako s pevnou součástí jádra.
Definitivního vítěze trejdu pořád není nutné vyhlašovat. Draftové volby potřebují čas, Minten musí novou smlouvu teprve obhájit a Toronto při výměně sledovalo cíle, které se nedají hodnotit pouze podle dnešních soupisek.
Smlouva za 50,4 milionu ale přidává důležitý mezník. Fraser Minten už není prospect, kterého Boston získal jako část balíčku za Brandona Carla. Bruins právě rozhodli, že z celé té výměny chtějí mít jeho jméno na soupisce ještě v roce 2034.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: NHL.com – Minten signs seven-year, $50.4 million contract with Bruins [1], Boston Bruins – Bruins sign Fraser Minten to seven-year contract extension [2], NHL.com – Carlo traded to Maple Leafs by Bruins for Minten, first-round pick [3], NHL.com – Carlo traded to Blues by Maple Leafs for draft picks [4].