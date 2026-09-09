Žďárská škola bude mít obor požární ochrana, bude první na VysočiněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žďárská škola bude mít obor požární ochrana, bude první na Vysočině
Unikátní policejní ferrari, zbraně zásahové jednotky i ukázka policejních kynologů budou opět lákat na...
Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku Pohledští Dvořáci. Podle státní Správy železnic není...
Policisté se včera odpoledne obrátili na veřejnost s žádostí o spolupráci. Hledali hokejového fanouška,...
HC Dukla Jihlava, prvoligový vládce posledních dvou sezón, vstupuje do výroční 70. sezóny. Po deseti letech...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →