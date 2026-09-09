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Žďárská škola bude mít obor požární ochrana, bude první na Vysočině

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Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou začne od příštího školního roku vyučovat maturitní obor požární ochrana. Bude první na Vysočině, uvedl krajský úřad, který je zřizovatelem školy.
Žďárská škola bude mít obor požární ochrana, bude první na Vysočině

Žďárská škola bude mít obor požární ochrana, bude první na Vysočině

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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