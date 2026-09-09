Máte ho na půdě? Československé křeslo z 30. let dnes stojí desítky tisíc, klíčové jsou jeho područky

Ještě před pár desítkami let mohlo podobné křeslo působit jako obyčejná součást obýváku po prarodičích. Dnes se za zachované a odborně obnovené kusy platí desítky tisíc korun a vyhledávají je sběratelé i milovníci designu.
Jedním z nejznámějších modelů je křeslo H-269 od Jindřicha Halabaly. Poznáte ho především podle výrazných obloukových područek z ohýbaného dřeva. Kdybych na takové křeslo narazila ve sklepě nebo na půdě, rozhodně bych ho nevyhazovala.
Křeslo z 30. let, které nezestárlo
Jindřich Halabala patří k nejvýraznějším osobnostem československého nábytkového designu. Narodil se v roce 1903 v Koryčanech, vyučil se stolařem a poté studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru Pavla Janáka. Výrazné dřevěné područky a jednoduché čalounění jsou prvky, které se objevovaly u československého nábytku minulého století a dodnes působí překvapivě nadčasově. Foto: Roman Mifek/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Od roku 1930 působil ve Spojených uměleckoprůmyslových závodech v Brně jako vedoucí ateliéru, později také jako ředitel pro vývoj nábytku. Podnik patřil
k nejvýznamnější výrobně nábytku v Československu a Halabala výrazně ovlivňoval jeho sortiment i propagaci.
Jeho význam
shrnul historik Jindřich Chatrný z Muzea města Brna slovy:
„Byl to designér-vizionář patřící k nejpřednějším osobnostem v oblasti nábytkové tvorby v meziválečném a poválečném období.“ Model H-269 prozradí hlavně područky
Vzácné křeslo pochází z 30. let 20. století a patří
k Halabalovým nejslavnějším návrhům. Typická je dvojice prohnutých dřevěných bočnic, které tvoří područky i oporu čalouněné části. Sériová výroba přitom pokračovala ještě v 50. letech.
Při pohledu na dochované kusy i citlivě zrenovovaná křesla je až překvapivé, jak nadčasově jejich tvar působí i dnes.
Co si u starého křesla zkontrolovat
Pokud doma podobný kus máte, zaměřila bych se
hlavně na několik detailů: tvar ohýbaných dřevěných područek a bočnic proporce sedáku a opěradla stav konstrukce a původních povrchů případné výrobní značení nebo doložitelný původ rozsah dřívějších oprav
Samotná podobnost nestačí k jistému určení autora. U hodnotnějšího kusu se proto vyplatí obrátit se na odborníka, aukční síň nebo restaurátora, který dokáže posoudit konstrukci i pozdější zásahy.
O ceně rozhoduje víc než jen známé jméno
Ne každé křeslo navržené Jindřichem Halabalou má automaticky vysokou sběratelskou hodnotu. Cenu ovlivňuje konkrétní model, stav, míra originality, kvalita renovace i doložený původ. Rozdíl mezi poškozeným kusem a
odborně restaurovaným originálem může být výrazný. Staré křeslo nemusí být jen nepotřebným kusem nábytku. U některých designových modelů může jejich hodnota po desítkách let výrazně vzrůst. Foto: Magnific
Dobrou představu dávají skutečné aukční výsledky. Letos v červnu se
v Arthouse Hejtmánek prodala dvě kompletně restaurovaná křesla H-269 za 55 000 Kč bez aukční přirážky. Křeslo stejného typu s taburetem Tulipán dosáhlo ceny 41 000 Kč.
Právě proto bych starý nábytek neposuzovala jen podle vyšisovaného potahu. U Halabalových křesel může být pod unavenou látkou ukrytý kus českého designu, který má historickou i
skutečnou tržní hodnotu. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, espritmagazin.cz, arthousehejtmanek.cz, encyklopedie.brna.cz, muo.cz, modernista.cz