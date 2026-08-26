Muradov míří do čela P4P žebříčku OKTAGONu

Turnaj na pražské Štvanici výrazně změnil pořadí nejlepších bojovníků organizace napříč váhovými kategoriemi. Will Fleury přišel o neporazitelnost v OKTAGONu, zatímco Lucia Szabová a Makhmud Muradov se posunuli před něj.
Štvanice zamíchala pořadím
Podle oficiálního P4P žebříčku OKTAGONu, který byl aktualizován 13. srpna, patří první místo Szabové. Druhý je Muradov, třetí Fleury. Do elitní desítky se vešli také Zhalgas Zhumagulov, Igor Severino, Mateusz Legierski, Krzysztof Jotko, Mago Machaev, Kerim Engizek a Patrik Kincl.
Ještě před Štvanicí přitom vrcholu vládl Fleury. Ir držel pásy těžké i polotěžké váhy a v OKTAGONu nepoznal porážku. Jeho série skončila proti Muradovovi, který ho ve druhém kole knokautoval a získal titul polotěžké váhy.
Szabová si stejný večer poradila s Lucií Pudilovou jednomyslně na body. Zůstala neporažená s bilancí 12-0 a jako držitelka pásů muší i bantamové váhy se dostala až na první místo P4P pořadí.
Muradov čeká na vrchol
Pozice slovenské šampionky je však pouze dočasná. Ondřej Novotný už potvrdil, že Lucia Szabová v OKTAGONu pokračovat nebude a její další cesta vede do UFC. Po vyřazení z žebříčku tak bude mít k prvnímu místu nejblíž současná dvojka Muradov.
Uzbecký bojovník má v organizaci mimořádnou pozici. Vedle pásu polotěžké váhy je také prozatímním šampionem střední divize, kde stále drží plnohodnotný titul Krzysztof Jotko. Výhra nad Fleurym jeho postavení ještě výrazně posílila.
Pro Fleuryho znamenala porážka pád na třetí místo. Jeho jméno však z čela žebříčku nezmizelo úplně – stále zůstává šampionem těžké váhy a v polotěžké divizi je vedený jako první vyzyvatel Muradova.
Po odchodu Szabové tak P4P pořadí dostane dalšího lídra během několika týdnů. Muradov se z muže, který na Štvanici sesadil Fleuryho z polotěžkého trůnu, posune také do pozice nejvýše postaveného bojovníka celého OKTAGONu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek