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Mr Rent-a-Kill se stal příliš nebezpečný i pro vlastní lidi. Pak Christopher Flannery beze stopy zmizelČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Christopher Dale Flannery si v australském podsvětí vybudoval pověst muže, kterého bylo možné najmout, když měl problém skončit násilím. Policie jej spojovala až s přibližně tuctem vražd, za žádnou však nebyl odsouzen. Když se ale profesionální násilí začalo měnit v paranoidní a stále méně kontrolovatelné chování, jeho vlastní pověst přestala chránit jeho život – a 9. května 1985 Flannery zmizel způsobem, který dodnes nebyl objasněn.
Mr Rent-a-Kill se stal příliš nebezpečný i pro vlastní lidi. Pak Christopher Flannery beze stopy zmizel

Mr Rent-a-Kill se stal příliš nebezpečný i pro vlastní lidi. Pak Christopher Flannery beze stopy zmizel

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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