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Muž, který sbíral oči: příběh Charlese Albrighta, jenž působil jako nejmilejší člověk v DallasuČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Na první pohled nebyl ničím výjimečný. A vlastně právě naopak — byl až podezřele „v pořádku“.
Muž, který sbíral oči: příběh Charlese Albrighta, jenž působil jako nejmilejší člověk v Dallasu

Muž, který sbíral oči: příběh Charlese Albrighta, jenž působil jako nejmilejší člověk v Dallasu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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