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Pedro Rodrigues Filho si sám určoval, kdo smí žít. Z vraha se později stal internetový moralistaČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Dennívýzva
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V Brazílii se z něj stala téměř folklorní postava: Pedrinho Matador, vrah, který údajně zabíjel především jiné zločince. Jenže pod příběhem skutečného „Dextera“ se skrývá mnohem nepříjemnější mechanismus.
Pedro Rodrigues Filho si sám určoval, kdo smí žít. Z vraha se později stal internetový moralista

Pedro Rodrigues Filho si sám určoval, kdo smí žít. Z vraha se později stal internetový moralista

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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