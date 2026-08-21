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Naděje jako past: příběh lékaře, který zabíjel ty, kteří mu věřili nejvícČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Paříž za okupace nebyla jen kulisou dějin. Byla organismem, který se naučil přežívat ve strachu. Lidé mizeli každý den. Někdo byl zatčen Gestapem, jiný utekl, další se prostě nevrátil domů. V ulicích se šeptalo, ale málokdo se ptal nahlas. Strach totiž mění pravidla – a jedním z nich je, že některé otázky je bezpečnější nepokládat vůbec.
Naděje jako past: příběh lékaře, který zabíjel ty, kteří mu věřili nejvíc

Naděje jako past: příběh lékaře, který zabíjel ty, kteří mu věřili nejvíc

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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