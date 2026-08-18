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Shankariya zabíjel i kvůli dvěma rupiím. Z drobného zloděje se stal muž, pro kterého vražda přestala být výjimečným činemČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Během pouhých osmnácti měsíců zemřelo v indických státech Rádžasthán, Paňdžáb a Harijána téměř sedmdesát lidí. Pachatel často útočil ve spánku, po vraždě však někdy nikam nespěchal: najedl se, vykouřil bidi, vykoupal se a teprve potom prohledal dům.
Shankariya zabíjel i kvůli dvěma rupiím. Z drobného zloděje se stal muž, pro kterého vražda přestala být výjimečným činem

Shankariya zabíjel i kvůli dvěma rupiím. Z drobného zloděje se stal muž, pro kterého vražda přestala být výjimečným činem

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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