Moravský Beroun napadl u soudu akcelerační zónu pro větrné elektrárny

Moravský Beroun podal k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení vymezení akcelerační oblasti Norberčany na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z dokumentů NSS. Město tak napadá jak samotnou změnu územního rozvojového plánu, tak i územní opatření stanovující podmínky pro výstavbu a provoz větrných elektráren v dané oblasti.
Radnice považuje nastavená pravidla za nedostatečná. NSS nicméně na začátku října část návrhu týkající se územního opatření postoupil Městskému soudu v Praze, k jehož projednání je příslušný.
Starosta Jan Hicz ze sdružení Společně pro Beroun vysvětlil, proč se město rozhodlo jít soudní cestou. Vadí mu zejména to, že akcelerační oblast byla vymezena v bezprostředním sousedství města. „Jsme proti způsobu, jakým byla zóna vymezena bez ohledu na naše připomínky, na dopady na krajinu, kvalitu života obyvatel i budoucí rozvoj celého regionu," řekl. Zjednodušený režim schvalování podle něj výrazně omezí běžná práva obcí i jejich obyvatel, i když sám o sobě automaticky žádnou výstavbu nepovoluje.
Zastupitelé Moravského Berouna přitom dávají najevo, že nejsou odpůrci obnovitelných zdrojů energie jako takových. Zastupitelstvo tamní samosprávy nicméně již na jaře jednomyslně odmítlo původní návrh na vymezení akceleračních zón v okolí města. Po úpravách vládou zůstaly v okolí Moravského Berouna akcelerační oblasti například u Norberčan, Dětřichova nad Bystřicí, Horní Loděnice nebo Hraničních Petrovic.
Vláda akcelerační zóny schválila v červenci v podstatně menším rozsahu, než počítal plán předchozího kabinetu. Z původně uvažovaných 110 lokalit zůstalo 61, z nichž 49 je určených pro větrné a zbytek pro solární elektrárny. Přesto se řada samospráv cítí dotčena i po tomto zmenšení.
Moravský Beroun není v tomto sporu osamocen. Na začátku tohoto týdne evidoval NSS celkem čtyři návrhy samospráv proti vymezení akceleračních oblastí. Jako první se obrátila na soud obec Chorušice na Mělnicku, po Moravském Berounu následovaly Skalsko na Mladoboleslavsku a Chmelík na Svitavsku.
V širším okolí Moravského Berouna přitom větrné elektrárny již stojí a fungují. Konsorcium Arcibiskupství olomouckého a firmy Micronix původně plánovalo na území města postavit 17 větrných elektráren, po místním referendu, v němž se většina hlasujících vyslovila proti, investor počet plánovaných strojů snížil.
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