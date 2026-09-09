Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jana: Dědeček ležel v nemocnici. Tchyně už doma řešila, kdo si vezme jeho dům a úspory

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když manželův dědeček skončil vážně nemocný v nemocnici, Jana čekala, že se rodina semkne a bude řešit hlavně jeho zdravotní stav. Místo toho vyslechla rozhovor, při kterém jí došlo, že někteří příbuzní už přemýšlejí nad tím, co po něm jednou zůstane.
Jana: Dědeček ležel v nemocnici. Tchyně už doma řešila, kdo si vezme jeho dům a úspory

Jana: Dědeček ležel v nemocnici. Tchyně už doma řešila, kdo si vezme jeho dům a úspory

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Marta půjčila dceři peníze na nový byt. O pár týdnů později zjistila, že klíče od něj dostal někdo úplně jiný
Marta půjčila dceři peníze na nový byt. O pár týdnů později zjistila, že klíče od něj dostal někdo úplně jiný
Soukup schytal u soudu další tvrdou ránu. Spor s Dopitou se obrátil proti němu
Soukup schytal u soudu další tvrdou ránu. Spor s Dopitou se obrátil proti němu

Dlouhé měsíce se Jaromír Soukup a Miroslav Dopita přou kvůli následkům jejich známého konfliktu. Nyní...

Drsná tvrzení o Belohorcové: O Hájkových nevěrách prý věděla roky. Mlčet měla, dokud vše fungovalo
Drsná tvrzení o Belohorcové: O Hájkových nevěrách prý věděla roky. Mlčet měla, dokud vše fungovalo

Zuzana Belohorcová v posledních týdnech otevřeně promlouvá o rozpadu manželství s Vlastou Hájkem a jeho...

Známá moderátorka dostala v Egyptě trest smrti. Soud rozhodl o oběšení
Známá moderátorka dostala v Egyptě trest smrti. Soud rozhodl o oběšení

Egyptská televizní moderátorka Sarah Khalifa byla spolu s dalšími jedenácti lidmi odsouzena k smrti...

Silva: Dcera u mě rok bydlela po rozchodu. Když se vrátila k příteli, udělala něco, co jsem nečekala
Silva: Dcera u mě rok bydlela po rozchodu. Když se vrátila k příteli, udělala něco, co jsem nečekala

Když se Silvina dcera rozešla s dlouholetým partnerem, matka jí bez váhání nabídla pokoj ve svém bytě. Z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.