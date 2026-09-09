Hypotéku bych platil do smrti, přiznal Bohuš Matuš. Stěhoval se pětkrát za dva roky, bydlení mu nakonec zařídil fanoušek

Když Bohuš Matuš v roce 2023 seděl v bance a měl hypotéku „skoro vyřízenou“, udělal něco, co by většina lidí v jeho situaci neudělala. Řekl ne. Ne proto, že by mu ji banka odmítla schválit. Ale proto, že si spočítal, co třicetiletý závazek znamená pro člověka, kterému právě bylo padesát a jehož příjmy závisí na tom, jestli se zaplní sál. „Platil bych ji až skoro do smrti,“ řekl tehdy v rozhovoru pro eXtra.cz. „Teď se sice daří, ale pak se dařit nemusí.“
Pět adres, žádná vlastní
Chronologie Matušova stěhování připomíná spíš logistický deník než životopis veřejně známého zpěváka. V září 2020 se s partnerkou Lucií přestěhoval do většího bytu 3+1 v pražských Bohnicích, narodila se jim dcera Natálka a dosavadní bydlení přestalo stačit. O rok později už bydleli v domě na okraji Prahy, kde poprvé ochutnali zahradu a klid. Jenže klid netrval.
Následoval přesun do panelového bytu 3+kk na Praze 4, jedenácté patro, osmdesát metrů čtverečních, výhled přes půl města. A pak rána: po pouhém měsíci přišla výpověď. Majitelka musela byt prodat. Matuš tehdy popsal, že Lucie ze zprávy omdlela, právě nakoupili nábytek a postele. Na jaře 2023 přišlo čtvrté stěhování, tentokrát do domu, který nabídl fanoušek. A v červnu 2026 Matuš zpětně zmínil, že z pronajatého domu odešli a šlo už o „páté stěhování“. Přesný pátý mezistupeň ale ve starších rozhovorech chybí.
Dům od fanouška: ani dar, ani charita
Příběh s fanouškovou nabídkou zní na první poslech jako pohádka. Není to ale ani bezplatné ubytování, ani veřejná sbírka. Podle Matušových opakovaných vyjádření ho fanoušek oslovil sám přes sociální sítě a nabídl pronájem domu, který mu patřil. Zpěvák nabídku přijal.
Dům stál na kraji Prahy, měl zahradu, bazén a hlavně žádné těsné sousedy, tedy přesně to, co rodině v předchozích bytech scházelo. Nájem Matuš nejprve označil za „pakatel“, později upřesnil, že jde o „řád desítek tisíc“. Konkrétní částku ani adresu nezveřejnil, majitel si nepřál medializaci. Pro dům u Prahy se zahradou a bazénem zní desítky tisíc tržně uvěřitelně, ale formulace „pakatel“ naznačuje cenu pod obvyklou hladinou.
Proč banka neznamená řešení pro každého
Matušův případ není jen kuriozita ze světa celebrit. Je to ilustrace toho, jak funguje český hypoteční trh pro lidi s nepravidelným příjmem. Česká národní banka v roce 2026 mluví o stále přísných úvěrových standardech a zhoršené cenové dostupnosti bydlení ve velkých městech. Banky u OSVČ a lidí s kolísavými příjmy vyžadují dlouhodobou doložitelnost a historii. Jméno na plakátu nestačí.
Pro zpěváka, herce nebo jiného umělce to znamená paradox: může vydělávat nadprůměrně, ale nepravidelně. A právě ta nepravidelnost je pro banku riziko, které žádná popularita nevyváží. Matuš to pojmenoval přesně, nejde o to, že by si hypotéku nemohl dovolit dnes. Jde o to, jestli si ji bude moct dovolit za deset let.
Manželství pod drobnohledem
K bytové nejistotě se v létě 2026 přidal i mediální kolotoč kolem Matušova manželství. Koncem června Expres psal o odděleném bydlení a rozchodu. V polovině července Blesk přinesl smířlivější verzi, místo rozchodu prý úvahy o druhé svatbě. A na konci srpna Matuš tvrdil, že celé drama byla jen hádka a „přihlouplý humor“.
Lucie se mezitím na sociálních sítích ohradila proti nařčením, že by byla špatná matka, zdůrazňovala studium na konzervatoři a potřebu občas vídat kamarády. Matuš současně říkal, že je „rozlítaný“ pracovně, zkouší Monte Crista, má vystoupení, v roce 2025 vydal autorskou desku Mám jen svoji zář. Profesně nezastavil. Osobně ale veřejná komunikace manželů připomínala spíš ping-pong než společnou tiskovou strategii.
Nájem chrání, ale nejistotu neodstraní
Redakce VIPŽivot zaznamenala, že bydlení v pronájmu od soukromé osoby má podle Ministerstva pro místní rozvoj jasná zákonná pravidla, výpovědní lhůty, ochrana nájemce, povinnosti obou stran. Jenže zákon nechrání před tím, že pronajímatel za zákonných podmínek nájem ukončí nebo neprodlouží. Matuš to zažil na vlastní kůži, když mu majitelka bytu dala výpověď po měsíci kvůli prodeji. A fanouškův dům se finální adresou nakonec také nestal.
Matušův příběh ukazuje něco, co se v Česku týká tisíců lidí mimo standardní zaměstnanecký poměr: ani práce, ani jméno, ani veřejná známost nenahradí pravidelnou výplatní pásku, kterou banka potřebuje vidět. Hypotéka zůstává nástrojem pro ty, kdo dokážou svůj příjem předvídat na dekády dopředu. Pro ostatní je tu nájem, se vším, co obnáší.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová