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Hypotéku bych platil do smrti, přiznal Bohuš Matuš. Stěhoval se pětkrát za dva roky, bydlení mu nakonec zařídil fanoušek

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Třiapadesátiletý zpěvák odmítl hypotéku kvůli věku a nejistým příjmům. Dům mu nakonec pronajal člověk, který ho znal z koncertů.
Hypotéku bych platil do smrti, přiznal Bohuš Matuš. Stěhoval se pětkrát za dva roky, bydlení mu nakonec zařídil fanoušek

Hypotéku bych platil do smrti, přiznal Bohuš Matuš. Stěhoval se pětkrát za dva roky, bydlení mu nakonec zařídil fanoušek

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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