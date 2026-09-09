Čvančara bere v Hradci bundesligový plat. Gladbach hradí většinu, ale i zbytek je pro Votroci rekordní částka

Když 3. září 2026 FC Hradec Králové oznámil roční hostování českého útočníka z bundesligového Gladbachu, vypadalo to jako přestupová bomba z jiné váhové kategorie. Hráč, jehož kontrakt v Německu odpovídá zhruba 1,7 milionu korun měsíčně, přichází do klubu, kde celý roční balík odměn hráčů A-týmu činí 44 milionů korun. Čísla na první pohled nedávají smysl. Při bližším pohledu ale odhalují promyšlenou konstrukci, ve které Hradec využil tržní anomálii, situaci, kdy velký klub potřebuje znovu nastartovat drahé aktivum a je ochotný za to zaplatit.
Kolik Čvančara stojí a kdo nese náklad
Přesnou cifru, kterou Hradec měsíčně posílá na účet svého nového útočníka, veřejně nikdo nepotvrdil. Existují ale dva opěrné body, z nichž se dá odvodit realistický strop.
Prvním je databáze FussballTransfers, která eviduje Čvančarovu poslední známou mzdu v Gladbachu na 800 tisíc eur ročně, tedy 67 tisíc eur měsíčně. Druhým je informace iSportu, podle které Borussia hradí víc než polovinu měsíční výplaty. Z toho plyne jednoduchá aritmetika: na Hradec může připadat maximálně necelých 33 500 eur měsíčně. V přepočtu jde o zhruba 840 tisíc korun.
I tato „menší polovina“ je ale číslo, které v hradeckém kontextu nemá obdoby.
Proč je i menší díl rekordní
Rozpočet FC Hradec Králové pro sezonu 2025/26 mířil k 200 milionům korun. Na provoz A-mužstva z toho šlo 74 milionů, z nichž 44 milionů tvořily odměny hráčů. Když vezmeme odvozený horní strop hradeckého podílu na Čvančarově mzdě (necelých 33 500 eur měsíčně) a vynásobíme ho dvanácti, dostaneme roční závazek kolem deseti milionů korun. To je téměř čtvrtina celého mzdového balíku A-týmu.
Pro srovnání: ve veřejné mzdové databázi SalarySport figuruje jako dosavadní nejlépe placený hráč Hradce Vladimír Darida s odhadovanými 130 tisíci librami ročně, tedy zhruba čtyřmi miliony korun. I kdyby Hradec platil jen zlomek Čvančarovy gladbašské gáže, pořád se pohybuje nad tímto dosavadním stropem. A běžný ligový plat? Jan Staněk z Dukly ho veřejně popsal na zhruba 100 tisíc korun hrubého měsíčně, u lepších hráčů 140 až 150 tisíc. Čvančarův hradecký podíl je i v nejkonzervativnějším odhadu násobkem.
Proč to Gladbach zaplatil
Odpověď se skrývá v Čvančarově posledním roce a půl. V Borussii nasbíral 8 gólů v 54 zápasech, bilance, která neodpovídá investici, za niž ho klub v roce 2023 přivedl. Následovalo lednové hostování v Celticu, kde skotský klub podle informací Sky převzal zbytek sezónního platu ve výši milionu eur a měl i opci na trvalý přestup za 8 milionů eur. Ani Glasgow ale nepřineslo průlom.
Sportovní ředitel Gladbachu Rouven Schröder podle serveru GladbachLive otevřeně řekl, že pro Čvančaru je klíčové znovu pravidelně hrát, dávat góly a vrátit se do tempa v prostředí, které zná. Hráč sám přijal výrazné snížení příjmu. Gladbach tak dál nese většinu nákladu, ale získává šanci, že se mu vrátí útočník s obnovenou sebedůvěrou a tržní hodnotou, místo hráče, který další sezonu prosedí na lavičce.
Rozdíl oproti Celticu je podstatný. Ve Skotsku přebíral hostující klub plat kompletně a měl opci na odkup. V Hradci Borussia spolufinancuje a veřejně potvrzená opce na trvalý přestup neexistuje. Jde o čistý restart, ne o přípravu na prodej.
Co to říká o Hradci pod Tomkem
Majoritní vlastník Ondřej Tomek drží 59 % společnosti Fotbal HK 1905 a v rozhovorech pro iSport TV se netají ambicí dostat Hradec mezi kluby dodávající reprezentanty. Město pro sezonu 2025/26 schválilo dotaci 21,95 milionu korun, soukromé zázemí je výrazně silnější než v minulých letech.
Čvančarův příchod ale neznamená, že se Hradec přes noc zařadil po bok Sparty nebo Slavie. V ligových mzdových tabulkách zůstává kolem středu pole. Jde o jednorázově zvládnutelný nadstandard, obchod, který funguje jen proto, že německý klub nese většinu nákladu a hráč slevil z podmínek. Logický důsledek pro zbytek přestupového okna: prostor pro další podobně drahý příchod je minimální. Čekejte spíš levnější hostování a volné hráče.
Tři dny, jeden gól, jeden signál
Tři dny po oficiálním oznámení, 6. září 2026, nastoupil Čvančara poprvé v hradeckém dresu proti Spartě. Asistoval na vítězný gól, Hradec vyhrál 2:1. Jeden zápas nic nedokazuje, ale pro klub, který právě vsadil citelný kus svého rozpočtu na jednoho muže, to byl přesně ten druh okamžitého signálu, který potřeboval.
Celá operace nakonec nevypovídá o tom, že by Hradec zbohatl jako pražská „S“. Vypovídá o tom, že pod současným vedením umí rozpoznat moment, kdy velký klub potřebuje odložit drahé aktivum, a nabídnout se jako destinace za podmínek, které by si jinak nemohl dovolit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle